Vecinos de Plasencia denuncian carreras a alta velocidad

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:55 Comenta Compartir

Vecinos de la avenida de Salamanca y de los altos de Valcorchero han denunciado la proliferación de coches a gran velocidad en la avenida de Portugal, entre el Mundial 82 y la Ciudad Deportiva. La preocupación vecinal se intensificó tras un accidente el pasado miércoles (en la foto), cuando un vehículo que circulaba a gran velocidad perdió el control, invadió la acera y acabó impactando contra las barras de la Ciudad Deportiva. La Policía y los Bomberos intervinieron para acordonar la zona y neutralizar restos inflamables en la calzada. Los residentes exigen medidas urgentes de seguridad.