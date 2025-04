Vecinos de Juan Correa mantienen su rechazo a la pista de 'skate' en la Isla

REDACCIÓN PLASENCIA. Domingo, 22 de mayo 2022, 08:16 Comenta Compartir

Vecinos de la avenida de la Vera y Juan Correa mantienen su rechazo a la construcción de un 'skatepark 'en el campo de fútbol del parque de la Isla. Argumentan que «nuestra zona ya soporta niveles de ruido elevados, derivados de la alta intensidad de tráfico que mantiene, que se verían incrementados con esta nueva instalación». Recuerdan, además, que el alcalde ha reiterado públicamente que el 'skatepark' no se ubicaría en ningún espacio si no contaba con el respaldo vecinal. Sin embargo, desde el equipo de gobierno se ha venido defendiendo que la futura instalación en la Isla no generará ruido y que, en cualquier caso, está muy alejada de los vecinos que se quejan.