El vandalismo y la gestión del agua centran las tareas de recuperación del parque Los Pinos de Plasencia

La recuperación del parque de Los Pinos se apoyará en dos frentes prioritarios: la lucha contra el vandalismo y una gestión más eficiente del ... agua. Con este planteamiento, el Ayuntamiento de Plasencia sigue dando pasos en un plan de rehabilitación integral que está desarrollando por fases después de la evaluación realizada el pasado 10 de octubre.

En el ámbito de la seguridad, ya se ha cerrado la puerta lateral del recinto con el fin de prevenir actos vandálicos y robos de aves. Además, se ha incorporado un guarda encargado de coordinar las tareas internas y reforzar la vigilancia. El proyecto también contempla la reparación de dos elementos patrimoniales singulares, como la Casa Verata y el castillo, que forman parte del atractivo histórico del parque.

La gestión del agua constituye el segundo eje de actuación. En las charcas principales se ha procedido al vaciado y limpieza, se han instalado nuevas bombas para reactivar los chorros y se ha reparado provisionalmente la cascada central. Las charcas secundarias, en cambio, tuvieron que vaciarse por completo debido a los malos olores, y permanecen secas tras detectarse pérdidas generalizadas que exigen una futura impermeabilización. Para mejorar el consumo hídrico, el consistorio ha encargado un estudio específico y ya se ha implantado un sistema de riego por aspersión en las zonas altas, desarrollado por la Escuela de Taller bajo la dirección del ingeniero agrícola Rafael Vázquez.

El proyecto global incorpora también medidas de control de plagas y limpieza, así como la colaboración de un cetrero para reducir la presencia de estorninos. De cara al futuro, se prevé la instalación de nuevas infraestructuras de riego y electricidad, sistemas de reutilización de agua, mejora de accesos, pavimentación, iluminación, señalización y vigilancia mediante cámaras y accesos automatizados.

La adecuación de la vegetación, con especies más resistentes y la eliminación progresiva de plantas invasoras completará un plan que busca garantizar la sostenibilidad, seguridad y conservación del parque.