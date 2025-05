Valverde reivindica la poesía placentina en el inicio de la Feria del Libro

J. C. R.

El poeta placentino Álvaro Valverde fue el encargado de abrir ayer la Feria del Libro de Plasencia, en en el que presentó su nuevo libro, ‘Lecturas a poniente’. En esta obra, Valverde recopila las reseñas de libros de poesía -firmadas por autores extremeños o con vínculo con Extremadura- que ha ido publicando en su blog. En esta primera jornada también participaron Dionisio López, Jorge Solís, Urbano Pérez y Daniel Casado.

Durante su intervención, Valverde realizó una encendida defensa de la tradición poética placentina. «Tiene algo, y no de ahora», afirmó. Recordó la presentación de la antología ‘Plasencia actual’, celebrada en la antigua librería Cervantes, como un momento clave de la historia de la poesía local. Una antología «visionaria», que reunió a varios autores que luego confirmarían su trayectoria literaria.

El poeta situó esta tradición mucho más atrás en el tiempo, hasta los siglos XVI y XVII, con autores teatrales y líricos que hacían de la ciudad un referente cultural. «Siempre he defendido la noción del lugar, y he defendido a Plasencia como protagonista de buena parte de mi poesía», dijo Valverde, que evocó esa ciudad inventada por él y reflejada en su obra ‘Plasencias’. Tampoco se olvidó tampoco de los paisajes del norte extremeño, del Valle del Jerte, de Monfragüe, de La Vera: «La belleza natural es tan importante que lo raro es que no haya más poetas todavía”.

La Feria del Libro continúa este jueves con una jornada que estará dedicada a la narrativa actual. Abrirá la jornada Sebastián Díaz Iglesias con su novela ‘El ritual de la máscara’ (17.30). A continuación, Santiago Avendaño presentará ‘Un día feliz’ (18.20), y Julio Pérez González hablará sobre ‘Match (Invasión)’, a las 19.10. Cerrará el día Mario Obrero, que presentará sus libros ‘Tiempos mágicos (La Bella Varsovia)’ y ‘Con e de curcuspín’, a las 20.00.