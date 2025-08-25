El vallado de la obra se mantiene por motivos de «seguridad»

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:55 Comenta Compartir

Más allá de la financiación de la futura residencia de mayores, el vallado que rodea los antiguos pabellones militares también fue objeto de debate en el pleno municipal. El portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, trasladó la queja de los vecinos de Miralvalle, que piden desde hace meses la retirada de la estructura metálica que ocupa parte de la vía pública.

«Ya que se había retirado la grúa, ¿por qué no se retira también el vallado adyacente que está ocupando parte de la calle San Fulgencio?», reclamó Moreno durante la sesión.

El equipo de gobierno, a través de su portavoz, José Antonio Hernández, respondió que el vallado debe permanecer para mantener la integridad de los viandantes que caminan por esa calle: «Hemos seguido las indicaciones de la Policía Municipal. Está instalada por cuestiones de seguridad».