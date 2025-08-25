HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El vallado de la obra se mantiene por motivos de «seguridad»

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:55

Más allá de la financiación de la futura residencia de mayores, el vallado que rodea los antiguos pabellones militares también fue objeto de debate en el pleno municipal. El portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, trasladó la queja de los vecinos de Miralvalle, que piden desde hace meses la retirada de la estructura metálica que ocupa parte de la vía pública.

«Ya que se había retirado la grúa, ¿por qué no se retira también el vallado adyacente que está ocupando parte de la calle San Fulgencio?», reclamó Moreno durante la sesión.

El equipo de gobierno, a través de su portavoz, José Antonio Hernández, respondió que el vallado debe permanecer para mantener la integridad de los viandantes que caminan por esa calle: «Hemos seguido las indicaciones de la Policía Municipal. Está instalada por cuestiones de seguridad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia
  2. 2

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  3. 3

    Los daños a los cerezos por el fuego: «En horas hemos perdido el trabajo de una vida»
  4. 4 Una sandía de 65 kilos y un melón de 24, en el concurso de Villanueva de la Serena
  5. 5 El radar que más multa en Extremadura está en la A-66
  6. 6

    El arqueólogo de Sierra de Gata que murió cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  7. 7 Herido grave un hombre de 66 años tras una cornada en un festejo taurino celebrado en Guadalupe
  8. 8 Arde un coche en la EX-A1 y provoca el corte de la autovía cerca de Malpartida de Plasencia
  9. 9 Trasladan a Badajoz con una lesión vascular grave al hombre corneado en Guadalupe
  10. 10 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Jávea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El vallado de la obra se mantiene por motivos de «seguridad»