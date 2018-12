El PP de Plasencia hace valer su mayoría y aprueba unos presupuestos que la oposición descalifica Un momento de la sesión de ayer, la última del año 2018 y la más larga. Duró más de seis horas. :: palma Las cuentas municipales para el año 2019 alcanzan los 35 millones, un 3% menos que las del presente ejercicio A.A. PLASENCIA. Sábado, 29 diciembre 2018, 10:49

Por encima de los dimes y diretes, de la profusión de adjetivos calificativos, del frontón dialéctico no siempre inspirado, del sopor de algunas intervenciones, de la repetición de argumentos e ironías más o menos elaboradas y de las seis horas y diez minutos que duró, en el pleno con el que el Ayuntamiento de Plasencia bajó ayer la persiana hasta el próximo año ocurrió lo que todos sabían: se aprobaron los presupuestos para 2019. El PP hizo valer su mayoría absoluta y sacó adelante las cuentas municipales por importe de 35,4 millones de euros, que son 1,2 menos que las del ejercicio que agota sus días, o lo que es lo mismo, suponen un recorte del 3,3%.

Para el concejal de Hacienda es «el mejor presupuesto que se puede hacer en el actual escenario». Para el portavoz del PSOE, es «ridículo, un descalabro, una bomba de relojería, una trampa, un bache para el próximo gobierno», y también «un corta y pega del del año pasado». Para el de Ciudadanos, es «artificioso, engañoso e inútil». Y para el de Plasencia en Común, el presupuesto es «nada participativo y que no permite luchar contra el paro, que es el principal problema de la ciudad». Para el edil de Extremeños, el único de la oposición que no votó en contra y se abstuvo -aunque «en positivo», según matizó-, son unas cuentas que merecen el reconocimiento al esfuerzo que ha hecho el equipo de gobierno por cuadrarlas en un panorama difícil, marcado por la crisis y la losa económica que es la sentencia de las huertas de La Isla.

En medio de todas las opiniones están los datos aunque, como era de esperar, cada cual puso el foco en un sitio diferente. José Antonio Hernández recalcó que no subirán los tributos locales, es decir, que los ciudadanos no pagarán más impuestos. Y afirmó que las perspectivas son buenas en el capítulo de los ingresos. Porque «se prevé un ligero aumento de la actividad en el mercado inmobiliario», por el dinero que llegará gracias al alquiler de espacios de propiedad municipal y porque la saca del corcho en Valcorchero volverá a darle euros al Ayuntamiento. Desde luego, esa buena cara que según el edil tiene el año 2019 no se debe al dinero que al Consistorio (PP) le vayan a dar la Diputación o la Junta (PSOE), de las que el edil vino a decir que no destacan por su generosidad con Plasencia. De hecho, Hernández invitó a los concejales socialistas a que hablen con sus compañeros de Cáceres y Mérida e intenten convencerles de que en sus pensamientos y decisiones tengan más presente a la ciudad.

En lo estrictamente económico, las grandes cifras del presupuesto aprobado ayer ya eran conocidas. HOY las desgranó el pasado día 21. Sobre el dinero que entrará, a grosso modo: 2,3 millones por venta de suelo municipal, 1,5 de la Junta, 1,2 millones de fondos europeos, un millón del Estado, algo más de 212.000 euros de la Diputación... Sobre el dinero que saldrá, en grandes líneas: 13,8 millones (el 39% del capítulo de gastos) para personal, 13,2 para gastos corrientes (el 36%) y 1,2 millones para pagar deuda, casi la mitad en concepto de intereses por la sentencia de las huertas de La Isla.

Ahora bien, según PSOE, Ciudadanos y Plasencia en Común, en las cuentas hay ingresos que está por ver que lleguen y no se contemplan gastos que es seguro que habrá que asumir. «No figura lo que hay que pagar por el caso judicial de 'las casas de los Sánchez'», apuntó el socialista Iván Sánchez, que reprochó al alcalde que haya anunciado la llegada de proyectos empresariales a los que aún se está esperando. «Incluyen partidas falsas por importe de cuatro millones de euros», aseguró Juan Carlos Hernández, de Ciudadanos. Y Abel Izquierdo, de Plasencia en Común, resaltó varias lagunas que él aprecia en los presupuestos: pasan por encima de cuestiones que él considera prioritarias, como la igualdad de género o la accesibilidad, y no son «nada participativos», porque han sido elaborados sin preguntarle a la oposición, lamentó el edil, que basó sus intervenciones en datos.

Al margen de los votos en contra, esperados, la extensa sesión dejó algo no tan previsible: un catálogo de reproches cruzados. Iván Sánchez cerró sus argumentaciones una decena de veces con la frase «¿Pero saben ustedes lo que están haciendo?». Juan Carlos Hernández se refirió en tono irónico en media docena de ocasiones a José Antonio Hernández como «el mejor concejal de Hacienda de la historia de este ayuntamiento». Este reaccionó diciéndole que «asumía el papel de monologuista sin gracia». Y también tuvo para el portavoz socialista. «Deje de hablar para su jefe -en alusión a Raúl Iglesias, presente en el salón-, que hoy nos acompaña aquí por primera vez». Hubo hasta un «váyanse». De Iván Sánchez dirigido al PP. Y contestado por el alcalde: «Igual lo dice porque sabe que hasta que no nos vayamos nosotros, el PSOE no ganará las elecciones en Plasencia». Eso sí, la última frase, la que cerró el acto, fue una felicitación navideña.