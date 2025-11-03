¿Cuánto vale una declaración de interés turístico nacional?

Cuando la Unión de Cofradías de Plasencia inició en 2021 el camino para lograr que la Semana Santa de la ciudad obtuviera la declaración de ... Interés Turístico Nacional, nadie imaginaba que la clave no sería solo la tradición, ni el patrimonio, ni los ocho siglos de procesiones, sino el presupuesto. El Ministerio de Turismo rechazó aquella solicitud en 2024 por falta de impactos mediáticos suficientes en prensa nacional, a pesar de que la Unión aseguró haber aportado 25 apariciones en medios estatales. El Ministerio consideró que parte de ellos no eran «relevantes», una valoración que la propia asociación calificó de «subjetiva», pero que fue definitiva.

El Ayuntamiento decidió entonces intervenir. Asumió la candidatura, conservó la base documental de la Unión de Cofradías, pero no repitió el mismo camino: lo profesionalizó y lo financió. A partir de ese momento, la pregunta dejó de ser si la Semana Santa de Plasencia merecía el reconocimiento y pasó a ser cuánto costaba obtenerlo.

El expediente municipal lo deja claro: el plan de difusión diseñado para cumplir los requisitos del Ministerio tiene un presupuesto de 150.000 euros, repartido en dos años y destinado casi por completo a crear una campaña de visibilidad nacional. La mayor parte del gasto –100.000 euros– se concentra en producción audiovisual y gráfica. Ahí se incluyen los 18.000 euros destinados al diseño del cartel y de los materiales promocionales, otros 18.000 para la producción conjunta del vídeo teaser y del documental que sirvieron de pieza base de la campaña, 6.000 euros para contratar fotografía profesional, 1.000 para la creación de un banco de imágenes específico, 18.000 más para las piezas en formato 'reels' pensadas para redes sociales, otros 6.000 euros destinados a un vídeo adicional sobre el proceso creativo del cartel de 2025, 18.000 euros para la elaboración, montaje y diseño del mural urbano de Brea que se convirtió en imagen promocional y 15.000 euros para desarrollar una página web oficial en castellano e inglés, actualizada y auditada en accesibilidad.

Impactos nacionales

Lo siguiente que solventó el Ayuntamiento fue la exigencia que la Unión no había logrado cumplir: los impactos mediáticos nacionales. Para ello destinó 12.000 euros a contratación de espacios publicitarios en prensa escrita, radio y redes sociales, además de la elaboración de notas de prensa, dosieres específicos y la interlocución con medios de difusión estatal a través de la oficina de comunicación municipal. El resultado aparece en el informe final: menciones en El Mundo, La Razón, Ecclesia, COPE, Moncloa.com, Tusdestinos.net y otros medios nacionales entre 2024 y 2025, todos ellos válidos según la orden ministerial porque no superan los cinco años de antigüedad.

Otra parte significativa de la inversión aparece en el capítulo de eventos y presentaciones: 22.915 euros. Solo la presentación del cartel en el Parlamento europeo supuso 18.000 euros entre viaje, logística y representación de una delegación formada por 16 personas, una acción que el Ayuntamiento defendió como movimiento estratégico para garantizar repercusión internacional. A eso se añaden 4.600 euros para la presentación oficial del cartel en Plasencia, 1.815 euros de imprenta asociados a la edición de materiales físicos y 2.800 euros destinados a imagen y sonido, además de los 300 euros que costó el acto de firma del compromiso institucional que reunió a todas las administraciones y entidades sociales de la ciudad.

El expediente recoge también 9.000 euros para material impreso y digital, entre ellos dípticos, trípticos, cartelería, postales y merchandising, así como contenidos elaborados específicamente para redes sociales bajo la dirección de comunicación municipal. A esto se suma una última partida, la más pequeña, 5.800 euros en recursos humanos y logística: contratación puntual de personal de apoyo, alquiler de equipos para presentaciones y transporte y alojamiento de invitados y periodistas especializados.

Todo suma los 150.000 euros que han servido para convertir la Semana Santa de Plasencia en un producto comunicable con identidad audiovisual propia, presencia digital, documentación turística, archivo gráfico y, sobre todo, la visibilidad que el Ministerio exige como condición imprescindible. La declaración no se concede a una tradición: se da a una tradición que ha demostrado capacidad de difusión nacional y proyección turística.