Un momento de laprocesión del Domingode Resurrección, enla Plaza Mayor. J. C. R.
Plasencia

¿Cuánto vale una declaración de interés turístico nacional?

Semana Santa placentina. El reconocimiento no resultó gratis: el Ayuntamiento destinó 150.000 euros a promoción, viajes, vídeos y campañas para obtener el sello turístico nacional

Juan CarlosRamos

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

Cuando la Unión de Cofradías de Plasencia inició en 2021 el camino para lograr que la Semana Santa de la ciudad obtuviera la declaración de ... Interés Turístico Nacional, nadie imaginaba que la clave no sería solo la tradición, ni el patrimonio, ni los ocho siglos de procesiones, sino el presupuesto. El Ministerio de Turismo rechazó aquella solicitud en 2024 por falta de impactos mediáticos suficientes en prensa nacional, a pesar de que la Unión aseguró haber aportado 25 apariciones en medios estatales. El Ministerio consideró que parte de ellos no eran «relevantes», una valoración que la propia asociación calificó de «subjetiva», pero que fue definitiva.

