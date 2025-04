«Desde la una en Urgencias y hasta las doce no pude entrar a la habitación de mi madre»

«Hay normas que aunque formen parte de las medidas de seguridad a las que obliga la covid, deben flexibilizarse o aplicarse con sentido común ... porque son inhumanas», dice Justo Martín. «Yo llegué el lunes con mi madre a Urgencias sobre la una y media de la tarde y hasta las doce de la noche no me permitieron entrar en la habitación con ella». Y aclara: «Mi madre tiene 89 años y daño cognitivo y yo tenía una PCR negativa desde las ocho de la tarde». Pero, aun así, «no pude acceder a la habitación y mi madre estuvo sola y, por eso, he presentado la correspondiente reclamación».

Desde el pasado 21 de diciembre, ante el aumento de los contagios en esta sexta ola, el SES decidió volver a imponer una normativa más restrictiva en el acceso a los centros sanitarios. Desde entonces, por eso, de forma general, no se permiten las visitas a los pacientes hospitalizados, ni las visitas de los menores salvo para recibir asistencia sanitaria, y es obligatorio el uso de la mascarilla, higiene de manos antes y después de acceder a cualquier área de hospitalización, sala o consulta, así como antes o después de quitarse la mascarilla, y también se debe evitar el agrupamiento de personas en pasillos y el uso de ascensores, entre otras medidas.

En lo referente a los pacientes que requieren ayuda, se autoriza que estén acompañados por un familiar/cuidador según las normas que tiene vigentes el SES. Y esa persona deberá permanecer siempre en el interior de la habitación, «no estando permitido sin motivo justificado salir a los pasillos». Además, deberá igualmente quedarse en el hospital el mayor tiempo posible, «recomendándose al menos tres días consecutivos sin salir del centro y se le realizará una PCR previa».

Justo Martín llamó al centro de salud al que pertenece su madre el pasado lunes. «Había empeorado en los últimos días, no respiraba bien y, por eso, llamé para que un médico viniera a verla». Un facultativo lo hizo esa mima mañana, «aunque me dijo que tenía 120 pacientes y estaban saturados; pero vino y, cuando la vio, dijo que tenía que ir a Urgencias, porque sufría una arritmia y había que hacerle pruebas».

Una ambulancia trasladó a la madre de Justo hasta el hospital mientras él lo hizo en su coche. «Cuando llegué ya estaba dentro y le estaban haciendo pruebas, así que no pude verla y esperé en el hall». Lo hizo hasta que a las 19.30 «me llamó una médica para decirme que ingresaban a mi madre y que yo para estar con ella me tenía que hacer una PCR».

Horas en un pasillo

La prueba dio negativo y Justo acompañó a su madre hasta la habitación de la sexta planta que le habían asignado. «Eran ya las 20.45 aproximadamente y yo, como ella, aunque no la había visto hasta ese momento, llevábamos desde la una y media de la tarde en el hospital».

Aun así, señala este placentino, «no había habido ningún problema, entiendo que hay mucho trabajo, que no puedo estar en Urgencias con mi madre, que me tengo que hacer una PCR...». Pero no, señala, «que al llegar a la habitación cerca de las nueve de la noche me digan que no puedo entrar, que tengo que esperar en el pasillo hasta que un médico vea a mi madre». En cualquier caso, aclara, «lo hice, a pesar de que lo normal es que me dejen estar con ella y cuidarla y salirme de la habitación cuando llegue el médico». Justo esperó en el pasillo más de tres horas, «porque la respuesta cada vez que pregunté si ya podía acceder fue negativa». Lo logró a las doce de la noche, «tras pasar todo este tiempo de espera en un pasillo en el que se recomienda no estar».