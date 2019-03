El Ayuntamiento de Plasencia reclama el pago de 37.500 euros de multa por una obra sin licencia Toldo verde que cubre parte de los inmuebles en los que han sido paralizadas las obras. :: andy solé El concejal José Antonio Hernández señala que se está a la espera de un informe de la Junta para que la propiedad pueda ejecutar la reforma ANA B. HERNÁNDEZ Jueves, 28 marzo 2019, 08:46

Un toldo verde cubre desde hace más de un año las fachadas de los inmuebles números 11, 13, 15 y 17 de la plaza San Pedro de Alcántara, adosados a la muralla y en plena Puerta del Sol. El motivo es que el Ayuntamiento ordenó al propietario paralizar una obra que, según deja claro el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, «no contaba con licencia».

Por eso, no solo se ordenó la paralización de los trabajos, sino que además se abrió al propietario un expediente sancionador por ello. En concreto, la Junta de Gobierno Local determinó, previo informe de los técnicos, que las obras iniciadas suponen una infracción grave de la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura y, por eso, se le impuso al propietario -que ayer rechazó hacer declaraciones- una sanción de 37.500 euros. «Menor de la estipulada para estos casos», aclara José Antonio Hernández, «porque el infractor procedió a la suspensión de las obras tras el mandato municipal».

Sin embargo, la multa no ha sido abonada hasta el momento y, por eso, el edil de Urbanismo adelantó ayer que «ya está en marcha el nuevo procedimiento que se abre para que sea abonada, ahora en periodo voluntario». Si el propietario lo hace durante este plazo, «que se prolonga durante un mes aproximado, y restablece la legalidad, tendrá que pagar solo un 25% de la sanción». Si no es el caso y, «transcurrido el periodo voluntario no lo ha hecho, pagará los 37.500 euros más intereses».

Todo dependerá del informe que la Comisión Provincial de Patrimonio emita respecto a la última propuesta técnica que ha presentado el propietario para poder continuar con las obras y que ya cuenta con el visto bueno del PEPRI (Plan Especial de Protección del Recinto Intramuros). «El pasado 5 de marzo la comisión provincial emitió una propuesta de resolución desfavorable, puesto que la solución presentada afecta a la muralla», aclara José Antonio Hernández. «Con fecha 20 de marzo se ha remitido a la comisión nueva documentación, que ha sido presentada por el propietario, para mejorar la solución técnica dada y ahora estamos esperando esta última resolución».

Si es favorable podrá continuar las obras en los inmuebles de la plaza de San Pedro de Alcántara y resolver un conflicto urbanístico atascado desde hace más de un año en pleno centro de la ciudad. «Pero si no cuenta con licencia en el periodo voluntario establecido para el pago de la multa, deberá hacer frente al abono de la sanción completa más los intereses que se sumen», zanja el edil de Urbanismo.