La UPP reconoce una deuda de 45.447 euros en la salida de su junta directiva

La junta directiva de la UP Plasencia cumple sus cuatro años de mandato a finales de mayo y ya ha anunciado que se no se presentará al proceso electoral que ya está en marcha y que desembocará en unos comicios el 24 de mayo. Sin embargo, de momento ni hay candidatos ni hay noticias de que pueda haberlos. Si no los hay, tendría que formarse una junta gestora.

En cualquier caso, la directiva actual rindió cuentas antes de su salida con motivo de la asamblea general de socios. Allí reconoció que el club arrastra una deuda de 45.447 euros, heredada de una inversión fallida de hace cuatro temporadas y que un juez le condenó a devolver el año pasado. La UPP acordó con el inversor prorratearla en un periodo de cuatro años.

«Es una deuda perfectamente asumible y que no condiciona el futuro de ningún club», decía la directiva en la exposición de las cuentas. Sin embargo, en esa deuda no figuran los más de 20.000 euros correspondientes a una línea de crédito que abrió la junta directiva hace varios años para financiar el club. Sus acreedores, los directivos, no se han pronunciado si querrán recuperar ese dinero en un futuro.