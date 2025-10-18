UP propone un plan de vivienda social y comunidades energéticas

El grupo municipal de Unidas Podemos ha presentado diez propuestas por valor de 1,5 millones de euros para su inclusión en los presupuestos ... municipales de 2026. Entre las principales medidas destacan la creación de un parque público de vivienda social, la puesta en marcha de comunidades energéticas locales y la compra de un nuevo autobús urbano para mejorar el transporte público.

La portavoz del grupo, Mavi Mata, explicó que se trata de «propuestas viables, asumibles y con impacto directo en la vida de la gente», orientadas a «poner los presupuestos al servicio de las personas, no de las fotos». Unidas Podemos plantea destinar 575.000 euros a comunidades energéticas en El Berrocal y las entidades locales de San Gil y Pradochano; 350.000 euros a la adquisición y rehabilitación de viviendas; y 320.000 euros a renovar la flota de autobuses.

Otras actuaciones incluidas son un plan de choque contra la soledad no deseada (60.000), la recuperación y ampliación de huertos urbanos (40.000), la puesta en marcha del Espacio de Creación Joven (60.000), y un incremento para la Biblioteca Municipal (26.000). También se propone un estudio de accesibilidad 'Barreras Cero' (15.000 €), un plan de sombras en parques infantiles (36.000) y una línea de ayudas a familias monomarentales y monoparentales (18.000).

Además, Unidas Podemos solicita que se doten adecuadamente las partidas destinadas a los salarios municipales para asumir la nueva catalogación de puestos de trabajo comprometida por el equipo de gobierno, con efectos desde el 1 de julio de 2025.

Mavi Mata subrayó que el objetivo es «avanzar hacia una Plasencia más justa, sostenible y participativa» y recordó que fue Unidas Podemos quien impulsó en 2021 la posibilidad de que la oposición pudiera presentar propuestas a los presupuestos.