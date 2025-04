La UP Plasencia desciende oficialmente al fútbol regional con una deuda de 83.000 euros Las opciones de permanencia por la ampliación de la 3ª RFEF han desaparecido tras el descenso del Coria y la derrota del Azuaga

J. C. R. PLASENCIA. Domingo, 4 de junio 2023, 12:28 Comenta Compartir

Ya es oficial. La UP Plasencia jugará la próxima temporada en la 1ª División Extremeña, la que hasta hace poco se llamaba Regional Preferente. Como ... penúltimo clasificado del grupo XIV de 3ª RFEF, el equipo placentino consumó su descenso deportivo hace varias semanas. Sin embargo, hasta este sábado tenía opciones de salvación a raíz de la decisión de la RFEF ampliar la Tercera, que pasará de 16 a 18 equipos. Para ello, se tenía que haber salvado el Coria en el play-out de descenso de 2ª RFEF (cosa que no hizo) y que el Azuaga hubiera ascendido este sábado el play-off de ascenso a 2ª RFEF (cosa que tampoco ha hecho). Si solo se hubiera salvado el Azuaga, la UPP hubiera seguido teniendo alguna pequeña opción por la posibilidad de que el Miajadas no se inscriba en la 3ª RFEF a causa de las deudas. Pero esa carambola también queda desterrada.

De esta forma, la UP Plasencia regresa a la 1ª División Extremeña siete años después y lo hace con una deuda acumulada de 83.000 euros, como reconoció el club en su asamblea general ordinaria hace unos días. Un total de 23.000 euros se corresponde a la descompensación entre ingresos y gastos de la temporada anterior (169.000 contra 192.000). Y el resto, por la deuda contraída en el año 2019 con F. García Moraga para afrontar las denuncias de los jugadores en AFE. Tras un juicio de por medio, la UPP asumió la deuda, pero pactó varios años para asumir la cantidad de la sentencia. Son cinco plazos de 15.000 euros cada uno, del que uno ya se ha satisfecho. La directiva asumió en la asamblea que «la situación es complicada», pero lanzó un mensaje de tranquilidad a sus socios: «Tenemos la garantía de que podemos afrontar esa deuda, ya que es un déficit asumible». El presupuesto para la nueva aventura en la 1ª División Extremeña será austero. Habrá nuevo entrenador y una plantilla formada por futbolistas de casa. También, después de diez años, el club asumirá la gestión integral de la cantera tras la decisión de no renovar el contrato a la anterior dirección.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión