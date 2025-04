UP dice que solo 40 de las 140 terrazas de la ciudad han tramitado su licencia

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 22 de marzo 2024, 08:19

Unidas Podemos ha estimado, y denunciado, que solo 40 de las 140 terrazas de la ciudad que han solicitado licencia de actividad se han tramitado. Algo que se debe, según dicen, a que «los departamentos tienen poco personal y las solicitudes de demanda de terrazas no se están tramitando en el tiempo que corresponde».

Explican que «el hecho de que no se tramiten correctamente hace que haya varios problemas alrededor». Apuntan a que los seguros de responsabilidad civil podrían no hacerse cargo en caso de accidentes o que la Policía no tiene información para saber si una terraza cumple con el número de metros adjudicados. Creen que pueden ser motivo de denuncia y de conflictos entre negocios.

«Nuestro objetivo es que los hosteleros puedan desarrollar su actividad con la mayor seguridad y con la mayor garantía. Para ello, creemos que es muy importante que se actualicen las normativas actuales. Es importante que las terrazas se mantengan, pero con la seguridad y con la garantía de que se hagan de manera correcta», señalan desde UP.