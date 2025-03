UP denuncia que hay buses que circulan sin la pegatina de la ITV en vigor

No hay día que la flota de autobuses urbanos de Plasencia no sea noticia por algún motivo. El pasado jueves, uno de sus vehículos ... tuvo que ser desalojado enfrente de la oficina de Correos cuando el motor comenzó a despedir humo. Estuvo entorpeciendo el tráfico de la avenida Alfonso VIII durante horas mientras los mecánicos trataban de identificar el problema. Un día después, esos problemas han cobrado una mayor dimensión a tenor de la denuncia de Unidas Podemos. Según dicen, hay varios autobuses que están transitando sin tener actualizado el distintivo de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

«Esto es muy grave. Tenemos conocimiento de que al menos dos autobuses de Plasencia están circulando sin la pegatina de la ITV en vigor. ¿Dónde está el concejal responsable? ¿Está esperando a que ocurra una desgracia?», decía la concejala Elena Mejías.

En esa línea se pronunciaba su compañero en el grupo municipal, Gonzalo Torre, que criticaba que el autobús averiado el jueves haya regresado a la circulación: «Hablemos de una vez en serio de la seguridad de los autobuses de Plasencia ¿Qué garantías tenemos de que mañana no se van a quedar sin frenos o van a perder la dirección y se van a llevar por delante otros vehículos o personas? No tenemos ninguna. El autobús municipal averiado ayer circula hoy (por el viernes), y lo hace sin la pegatina de la ITV en vigor, sin garantía de cumplir con los requisitos mínimos de seguridad. Y no es el único».

Unidas Podemos, según manifestaba en sus redes sociales, ha identificado que los autobuses de la Línea 1 (2969-DGY) y de la Línea 2 (3219-DHB) solo tienen el distintivo de la ITV hasta el año 2023.

«Todos estamos obligados a que el vehículo que conducimos reúna unas condiciones mínimas de seguridad. Y hay un distintivo que todos tenemos que llevar para demostrarlo», decía Gonzalo Torre tras constar in situ la carencia de la pegatina en vigor.

«Si yo lo he podido comprobar, cualquiera puede hacerlo. Invito a todos a hacer un ejercicio de responsabilidad», insistía Torre, al tiempo que pedía a la administración local a que tome cartas en el asunto: «Se lo pido encarecidamente al Ayuntamiento de Plasencia, al alcalde Fernando Pizarro, al concejal responsable David Dóniga y a la Policía Local: comprueben si los autobuses municipales tienen la ITV en regla. Nos va la vida en ello».

La Cooperativa, según su portavoz Juan José Ruano, dice ser desconocedora de esta incidencia y apunta a que «a veces las pegatinas no se ponen inmediatamente». De igual forma, va a asegurarse de que todo está en regla.

La multa por no llevar la pegatina de la ITV es de hasta 100 euros, ya que es una infracción leve.