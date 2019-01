La Universidad Popular lanza 72 acciones formativas y 1.080 plazas

plasencia. Es un referente formativo en la ciudad. Desde que inició su andadura, hace ya dos décadas, no ha parado de crecer. Son miles los placentinos que han pasado por sus aulas y miles también los que repiten año tras año, para avanzar en los conocimientos iniciados o para acercarse a otros nuevos. Tanto a tradicionales como de última generación, porque la temática que acoge la oferta de la Universidad Popular (UP) es amplísima y no deja de sorprender cada año.

Son dos las programaciones de cada curso. La primera, la que se desarrolla de febrero a mayo, y la segunda, de octubre a diciembre. La primera de este 2019 ha sido presentada esta semana y está conformada por 72 cursos repartidos en 13 áreas y un total de 1.080 plazas, tal como destacaron tanto la concejala de Cultura, Marisa Bermejo, como la directora de la UP, Yolanda Amor, en la presentación de esta primera programación, que comenzará el próximo 6 de febrero.

La matrícula para estos cursos arranca mañana lunes, a las ocho de la mañana, y con el sistema ya habitual de reservar el 50 por ciento de las plazas para quienes se inscriban por internet y el otro tanto para los que lo hagan de forma presencial. En uno y otro caso, los admitidos lo serán por riguroso orden de matrícula.

Entre las nuevas propuestas destacan un seminario para cuidar y disfrutar de los perros, los talleres de repostería, los de composición y retrato en fotografía, los cursos de operador de carretilla y plataforma elevadora de personas, corte y confección, pintura arqueológica y maquillaje social, entre otros.

Y a la vez se mantienen otros consolidados en ediciones anteriores y con gran demanda, como son los cursos de idiomas, inteligencia emocional, restauración de muebles, jardinería, la oferta de música y baile y los cursos de informática y ciberseguridad entre otros muchos más. No en vano, la oferta global por áreas incluye formación en arte y patrimonio, salud y desarrollo personal, formación laboral, manualidades y artes pláticas, idiomas, medio ambiente, ejercicio físico y deporte, cine, teatro y fotografía, música y baile, mundo animal, imagen personal, repostería e informática.

Las plazas de cada uno de los cursos varían desde las ocho hasta las 40 y los precios, desde los dos euros hasta los 35. A excepción de todos los cursos encuadrados en el área de informática, móviles y tablets, que son gratuitos.

El único requisito para que se puedan desarrollar los 72 programados es que en todos ellos se cubran un 75% de las plazas ofertadas. De lo contrario, el curso no se llevará a cabo, tal como recordaron Marisa Bermejo y Yolanda Amor.