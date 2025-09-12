La Universidad Popular incorpora un curso de Historia de la región

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia ha presentado la segunda programación de cursos de la Universidad Popular para el año 2025. Se ofertan 60 cursos con un total de 932 plazas, distribuidas en 13 áreas temáticas que abarcan desde la cultura y el patrimonio hasta la informática, la gastronomía o las artes plásticas.

La principal novedad es la incorporación de un curso de Historia de Extremadura, que será impartido por el historiador Juan Rebollo Bote. A esta propuesta se suman los paseos guiados por la historia de Plasencia, con recorridos por el edificio de la Universidad Popular y la antigua fábrica de harina, además de itinerarios centrados en los personajes ilustres que han visitado la ciudad a lo largo del tiempo.

El área de arqueología, arte y patrimonio contará con nueve actividades y 204 plazas, incluyendo dos grupos de arqueología y del curso ‘Conoce tu ciudad’. En artesanía y artes plásticas se ofertan 15 cursos y 205 plazas, entre los que destacan las nuevas propuestas de pintura en tela, ilustración y macramé. La programación incluye talleres de repostería, formación en inteligencia artificial y creación de contenido digital.

Las matrículas estarán abiertas del 17 al 25 de septiembre, tanto de forma presencial en la sede de la Universidad Popular como online a través de su blog.