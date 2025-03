Una unión para «devolver la vida a Plasencia»

ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 27 de diciembre 2021, 08:10 Comenta Compartir

Con una cuota simbólica de cinco euros al año y la firme decisión de no pedir ni aceptar dinero público y no tener ninguna «significación política», en torno a un centenar de personas por el momento integran y han puesto en marcha la nueva asociación que ha surgido en la ciudad. Se llama Plasencia ConVida y ese es su objetivo: «Trabajar para devolver la vida a Plasencia, porque se está muriendo», dice el presidente de la nueva agrupación ciudadana, el arquitecto Luis Ramón Valverde.

Porque Plasencia ConVida no es ni una asociación cultural ni juvenil ni social. Es una organización multidisciplinar que busca que la sociedad civil dé un paso al frente y que se involucre en el presente y futuro de la ciudad. Por eso profesionales liberales, vecinos, empresarios, comerciantes y hosteleros forman parte ya de Plasencia ConVida.

Junto a Valverde, en la directiva constituida están también el presidente vecinal de Intramuros, Julián Gutiérrez; el empresario Nacho Serrano, la hostelera Isabel Gutiérrez, el abogado Pablo Suárez y el presidente de la Asociación de alojamientos turísticos (Altup), Teo Magdaleno.

«El gran problema que tenemos es la despoblación y creemos que desde la sociedad civil podemos realizar propuestas; sabemos que la solución no es fácil, pero la ciudad está muy bien situada geográficamente y cuenta con elementos de los que tirar para frenar la tendencia y revertirla», defiende el presidente de Plasencia ConVida. «La sociedad civil tiene algo que decir, porque entendemos que los ciudadanos somos responsables y entre todos debemos idear y diseñar el modelo de ciudad que queremos». No solo para que «la administración no nos siga olvidando», sino también para respaldar las iniciativas que surjan en defensa de Plasencia. Por eso, «apoyamos la reivindicación emprendida para recuperar las conexiones ferroviarias con Madrid».

Su objetivo es «estudiar, analizar, proponer y elegir entre todos qué modelo de ciudad queremos». Desde el punto de vista urbanístico y también económico, «de la mano de iniciativas que hagan de Plasencia una ciudad más cómoda, sostenible, accesible, dinámica y eficiente; en la que se genere riqueza y empleo, que aumente su potencial comercial, su tejido empresarial, su oferta de hostelería y como destino turístico», ha detallado la directiva de la nueva asociación. «Exigiendo también a las administraciones que inviertan aquí para que deje de ser una ciudad olvidada», en palabras de Magdaleno. En definitiva, «nacemos con un movimiento social para contribuir al desarrollo del municipio, este es el objetivo que nos ha llevado a crear Plasencia ConVida».