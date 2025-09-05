HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Unidas Podemos reclama que la escultura de la Plaza de Ansano no se traslade

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

El debate sobre el futuro de la escultura de la Plaza de Ansano volvió a centrar parte del último pleno municipal. Unidas Podemos reclamó que no se mueva de su emplazamiento original y defendió que únicamente un acuerdo con el autor justificaría un traslado. La portavoz del grupo, Mavi Mata, insistió en que la obra debe permanecer en el lugar donde se erigió y subrayó la necesidad de crear un plan municipal de mantenimiento del arte público, con el objetivo de evitar situaciones similares.

Mata señaló que la escultura forma parte del paisaje urbano y de la identidad de la plaza, por lo que debe rehabilitarse en su sitio original y no ser trasladada al Palacio de Congresos, como anticipó el Ayuntamiento. Defendió que la gestión del arte público no puede quedar al albur de decisiones puntuales, sino que debe abordarse desde una planificación estable.

«Es imprescindible contar con un plan integral que garantice el cuidado del patrimonio artístico de la ciudad», planteó, al tiempo que advirtió de que sin un marco común seguirán produciéndose episodios de «improvisación». Unidas Podemos ha reclamado en varias ocasiones la elaboración de un inventario y la definición de protocolos claros para conservación, restauración y, en su caso, reubicación de las piezas que integran el arte público.

