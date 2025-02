Unidas Podemos pide que se hagan públicos los contratos menores

J. C. R. PLASENCIA. Lunes, 5 de febrero 2024, 07:50 Comenta Compartir

El grupo municipal de Unidas Podemos ha denunciado que, desde hace más de cuatro meses, están sin publicar los contratos menores que firma el Ayuntamiento de Plasencia. Los últimos que aparecen en la sección de Transparencia de su página web se remontan a septiembre de 2023.

«Así no podemos hacer oposición. Les pedimos por escrito información, les pedimos contratos vigentes de eventos que se han realizado, les pedimos gastos que ustedes han hecho en sus concejalías por escrito… porque la ley nos ampara… y ustedes no nos contestan», decía su portavoz Mavi Mata, en la última sesión plenaria del Ayuntamiento.

«Si ni siquiera tenemos acceso en el MyTao (gestión documental para las Administraciones Públicas) y, encima, no publican los gastos menores que deben ser públicos, así no se puede hacer oposición, no se puede trabajar», insistía la concejala de Unidas Podemos.