Unidas Podemos pide la dimisión de David Dóniga por «dejación de funciones»

Parece que era un secreto a voces, pero no se ha hecho público hasta el pasado sábado, una vez que Unidas Podemos denunció que había ... varios vehículos de la flota de autobuses urbanos circulando sin distintivo de la ITV en vigor. Fue ese día, el sábado, y tras conocer esa denuncia pública, cuando la cooperativa ordenó retirar de la circulación dos de los autobuses sin pegatina. El de matrícula 2969DGY, que estuvo a punto de incendiarse el pasado jueves, y el de matrícula 3219DHB.

A raíz de esa denuncia, este diario se puso en contacto el sábado con el portavoz de la cooperativa Los Arcos, Juan José Ruano, que dijo ser desconocedor de esta incidencia y apuntaba a que «a veces las pegatinas no se ponen inmediatamente».

La situación cobró una dimensión diferente a partir del lunes. Primero, cuando se vio que solo había un coche circulando por cada una de las dos líneas que siguen activas. Segundo, cuando el concejal de Transporte Urbano, en rueda de prensa, negó que hubiera vehículos circulando sin la ITV en vigor («Los que están en circulación, evidentemente, tienen que tener su ITV»). Y tercero, cuando este diario comprobó que, según los informes de la DGT, ninguno de los dos vehículos sin distintivo en vigor ha pasado la ITV. Uno debía haberla superado el 19 de diciembre y otro, el 7 de agosto.

Unidas Podemos tenía sospechas desde hace al menos un mes. Fue entonces cuando solicitó a David Dóniga una reunión para que confirmara o descartara, de forma oficial, si la ausencia de distintivos se debía a que no habían pasado la ITV.

«Le trasladamos nuestra preocupación de que esta situación era posible y que, por favor, como responsable del servicio, solicitara las inspecciones técnicas a los vehículos. Es un problema de seguridad tanto para los conductores como para los usuarios del servicio, además de para la ciudadanía en general. Están teniendo problemas hasta de frenos y estábamos muy preocupadas de tener una desgracia» decía Mavi Mata en rueda de prensa.

Según la portavoz de UP, «en esa reunión me trasladaron que iba a venir una legislación en la que las pegatinas no iban a tener que ponerse y que, si el Ayuntamiento estaba dando el dinero (para compensar las pérdidas), era porque estaba todo en regla (…) Si él no tenía conocimiento en aquel momento, tenía que haber certificado que lo que nosotras decíamos no era real. Solo tenía que preguntar al responsable de la policía local si esos vehículos estaban o no en regla. Es que era una llamada».

La versión de los trabajadores

La versión que ofrecieron los trabajadores de la empresa a las concejalas de UP fue diferente: «Como no nos daban la información oficial ni podíamos conseguirla de ninguna manera, a quien preguntamos fue a los conductores. Y la empresa nos dijo que, efectivamente, no habían podido pasar la ITV».

La confirmación oficial llegó el martes cuando este diario tuvo acceso a los informes de la DGT. La reacción de UP no se ha hecho esperar: «Solicitamos su dimisión no solamente por esta cuestión, sino porque llevamos durante una legislatura entera viendo una dejación absoluta de funciones».

Aparte de la situación de los autobuses, UP pone como ejemplo las reivindicaciones salariales del colectivo de la policía: «Le pido que nos informe sobre esta cuestión, ya que es el responsable del departamento, y dice que él no sabe nada y que le pregunte al concejal de RR.HH. Y cuando le trasladamos nuestra preocupación por no haber un registro de los coches de la policía local, dice que él no sabe nada, que no es Sherlock Holmes. Cuando hace declaraciones públicas como la última de los autobuses y de la ITV, creemos que no es una persona que esté capacitada para desarrollar el servicio que está prestando la ciudad y que, por tanto, debería dimitir».

Mavi Mata reconocía que se tomó su tiempo antes de denunciar la situación públicamente: «Hemos intentado que se solucionara por las vías que tenían que ser, pero vemos que hay dejación de funciones y que, encima, el concejal responsable ni siquiera reconoce una cosa que ya estaba reconocida por los mismos trabajadores de la empresa. Creemos que la decisión de denunciarlo públicamente era necesaria porque nadie estaba haciendo nada».

En ese sentido, Mavi Mata dice que se solidariza con los trabajadores: «El Ayuntamiento está mirando a otro lado y son gente que está trabajando todos los días sin cobrar. Ahora mismo, no han cobrado ni en noviembre ni en diciembre del año pasado; han cobrado solo septiembre y octubre».

Como medida de urgencia, mientras llegan los autobuses de segunda mano, Mavi Mata pide parar el servicio si es necesario para «velar por la seguridad ciudadana». Afirma que «si hay que parar el servicio, pues hay que parar el servicio».