Unidas Podemos denuncia el «estado de abandono» del parque de Los Pinos de Plasencia

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 31 de mayo 2024, 23:14

El grupo municipal de Unidas Podemos ha denunciado la falta de control en la apertura y el cierre del parque de Los Pinos a ... raíz de la jubilación del guarda de seguridad. «El equipo de gobierno de Fernando Pizarro no se ha molestado ni en sacar esa plaza ni en buscar una solución temporal para que el parque no quede abandonado a su suerte. La consecuencia es que el parque muchas veces no se abre o se queda abierto en horario de noche con los riesgos se seguridad que esto conlleva», afirma la portavoz del grupo, Mavi Mata.

Según explica, tras mantener conversaciones con varios vecinos, «el parque permanece abierto hasta altas horas de la madrugada, lo que ha provocado que al menos en dos ocasiones, personas hayan accedido a él y hayan intentado llevarse animales. De hecho, hace pocos días, un pato aparecía decapitado en el parque de la Coronación». La concejala de Unidas Podemos asegura que el agresor tiró los restos del animal al interior del colegio Inés de Suárez, «donde los niños y las niñas pudieron verlo al día siguiente hasta que fueron retirados». El grupo municipal denuncia también que, debido a estas circunstancias, numerosos animales han salido de las instalaciones del parque y recorren zonas de la ciudad que son peligrosas para ellos. «Esto no es más que otro ejemplo de la absoluta dejadez que este equipo de gobierno tiene en la ciudad. Un espacio de naturaleza, convivencia y ocio que es un emblema ya de Plasencia, se pierde porque al equipo de gobierno de Fernando Pizarro no le importa nuestra ciudad, únicamente le preocupan las fotos y los titulares que nunca llegan a nada. Se nota que los niños y las niñas no votan», comentaba la edil Elena Mejías Sánchez. El parque, además, comentan desde la formación, se encuentra en un estado de abandono que incluye fuentes rotas, zonas oxidadas, paneles ilegibles, suciedad y deterioro de las zonas de juego, como ocurre también en otros parques de la ciudad.

