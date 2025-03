Unidas Podemos critica la saturación de atracciones en la Coronación

J. C. R.

El grupo de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Plasencia ha criticado la saturación de atracciones infantiles en el parque de la Coronación con ... motivo de las fechas navideñas. «Se encuentra literalmente invadida, con cables de luz en medio del camino, sin zonas de aparcamientos. Y además, los niños y las niñas del colegio Inés de Suárez se han quedado sin patio de recreo», manifestó en el último pleno.

«Hemos entendido que es el mejor sitio, muy céntrico y muy accesible para todo el mundo. Nos ha parecido que no hay ningún problema en poner las atracciones ahí. Tampoco es mucho estropicio», contestó David Dóniga, edil de Festejos.

Mavi Mata, portavoz de UP, también censuró el coste económico que suponen algunas de esas atracciones. «¿Qué ocurre con las familias que no puedan o no quieran costearse el precio de todos estos aparatos?», preguntó. «Nosotros estamos abiertos a recoger todo lo que nos propongan», replicó David Dóniga.