Unidas Podemos critica la falta de personal en el servicio de grúa de Plasencia

Los problemas por la falta de personal en el Ayuntamiento de Plasencia se ha trasladado a varios servicios municipales. A nivel de instalaciones deportivas, ... el gimnasio de la Ciudad Deportiva permanece cerrado y la piscina bioclimática ha reducido su horario de lunes a viernes en jornada de tarde. Ambos, según informó la edil delegada, se han visto afectados por bajas laborales. Este mismo motivo ha obligado a reestructurar el servicio de la guardería de La Data. Ahora, Unidas Podemos ha señalado que el servicio de la grúa municipal también está mermado por la falta de trabajadores.

Tras recibir varias denuncias ciudadanas sobre el servicio de grúa, UP ha hecho público que el servicio de grúa municipal no está disponible las 24 horas de todos los días de la semana, «como debería garantizarse». Según su portavoz, la causa se debe a que uno de los trabajadores está de baja y, «como se viene denunciando reiteradamente, no se están cubriendo ni bajas ni vacaciones, dejando los servicios sin personal suficiente».

Según Mavi Mata, «cuando, por necesidad imperativa o denuncia, la Policía Local necesita mover un vehículo que obstaculiza el tráfico o la seguridad vial, se contrata a empresas privadas a través de contratos menores, con un sobrecoste de unos 300 euros por factura». Añade que detrás de esta situación «hay trabajadores con una carga de trabajo inasumible y vecinos que ven cómo su tiempo y sus necesidades no son valorados por el equipo de gobierno, además del derroche económico que supone esta gestión del Partido Popular».

Desde la formación morada, el funcionamiento de los servicios públicos municipales derivan de «una mala gestión de los recursos humanos». Solicitan al equipo de gobierno que se cubran bajas laborales y vacaciones utilizando bolsas de empleo público en cada departamento, así como una dotación de personal adecuada en la Relación de Puestos de Trabajo.

El problema radica, según Unidas Podemos, en que «el equipo de gobierno utiliza el Plan de Colaboración Económica Municipal, diseñado para contratos temporales de refuerzo, para cubrir puestos estructurales imprescindibles». Lamentan que «este sistema de contratación temporal provoca situaciones como el cierre del gimnasio de la Ciudad Deportiva, la reducción del horario de la piscina bioclimática y la sobrecarga de trabajo en otros servicios. Denunciamos esto desde 2019, pero ha empeorado, porque además del mal uso de los contratos temporales, ahora se suma la mala gestión al no cumplir los plazos».

Unidas Podemos critica que la gestión de los recursos humanos en el Ayuntamiento no responda a las necesidades reales de la ciudad, y asegura que la falta de previsión del equipo de gobierno afecta no solo a los trabajadores, sino también a la ciudadanía, que «sufre un deterioro en la calidad de los servicios públicos». En palabras de Mata, «no se pueden posponer más las soluciones a estos problemas, y el concejal de Recursos Humanos debe actuar ya o considerar si está capacitado para dar soluciones».

Para el equipo de Unidas Podemos, la situación actual refleja «una crisis de gestión en el consistorio placentino, que requiere una respuesta inmediata y efectiva. Plasencia no puede seguir padeciendo esta falta de personal y cobertura en servicios esenciales que impactan en la vida cotidiana de sus habitantes».