HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gran parte de las reformas se han hecho en la avenida Gabriel y Galán. HOY

Unidas por Extremadura critica los retrasos que mantienen en el «limbo» a las viviendas sociales

La formación reclama fechas tope y ayudas para las familias mientras denuncia que casas ya reformadas siguen tapiadas y sin entregar

JUAN CARLOS RAMOS

PLASENCIA.

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

La situación de las viviendas sociales en Extremadura, especialmente en Plasencia, ha marcado el inicio del curso político en el Parlamento autonómico. Unidas por ... Extremadura (Podemos-IU-AV) ha registrado en la Asamblea una propuesta de impulso para exigir a la Junta medidas urgentes ante lo que califican como retrasos prolongados en la adjudicación y entrega de viviendas de promoción pública. Este tipo de iniciativas no son vinculantes, pero sirven para instar al Ejecutivo autonómico a actuar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos por intoxicación en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo
  2. 2 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  3. 3 Los secretos de la bandera de Extremadura: lo que pocos saben sobre ella
  4. 4 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  5. 5 Trasladan al Hospital de Coria a un hombre corneado tras ser operado en Casas de Don Gómez
  6. 6

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  7. 7 Nuevos cortes en la A-5 en Badajoz a la altura de El Faro por obras
  8. 8

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  9. 9 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  10. 10

    Fedea avisa de que el cierre de las dos unidades de Almaraz generará aumentos de las emisiones y de los costes de suministros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Unidas por Extremadura critica los retrasos que mantienen en el «limbo» a las viviendas sociales

Unidas por Extremadura critica los retrasos que mantienen en el «limbo» a las viviendas sociales