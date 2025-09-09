Unidas por Extremadura critica los retrasos que mantienen en el «limbo» a las viviendas sociales

La situación de las viviendas sociales en Extremadura, especialmente en Plasencia, ha marcado el inicio del curso político en el Parlamento autonómico. Unidas por ... Extremadura (Podemos-IU-AV) ha registrado en la Asamblea una propuesta de impulso para exigir a la Junta medidas urgentes ante lo que califican como retrasos prolongados en la adjudicación y entrega de viviendas de promoción pública. Este tipo de iniciativas no son vinculantes, pero sirven para instar al Ejecutivo autonómico a actuar.

En Plasencia, la formación denuncia que «se está sometiendo a las familias adjudicatarias a una espera que se alarga desde 2022 para la entrega efectiva de viviendas públicas». Añade que en octubre de 2024 la lista de espera caducó legalmente, lo que obligó a reiniciar el procedimiento y, según afirma, ha dejado «en el limbo a las personas afectadas». Señala además que «algunas viviendas reformadas siguen tapiadas, mientras las familias aguardan sin ninguna previsión clara».

El 13 de diciembre de 2024, el Ayuntamiento anunció públicamente la apertura de un nuevo proceso de adjudicación de viviendas sociales, con plazo hasta el 31 de enero de 2025. Según explicó el concejal de Servicios Sociales, David Calvo, se adjudicarían 15 casas en esa convocatoria.

Un total de 162 personas residentes en la ciudad se inscribieron en el proceso, según datos del Consistorio. Los servicios sociales municipales estaban evaluando las solicitudes y reclamando la documentación pendiente a algunos aspirantes. La consejería de Vivienda retrasó el acondicionamiento de los inmuebles para evitar ocupaciones ilegales, buscando hacer coincidir la finalización de las obras con el cierre del procedimiento administrativo.

En ese momento, el concejal precisó que, aunque el Ayuntamiento colaboraba estrechamente en el proceso, la titularidad de las viviendas correspondía al Gobierno autonómico. «Desde Servicios Sociales, lo que hacemos es recabar la documentación, realizar la baremación de las solicitudes y facilitar el proceso», explicó. Añadió que la competencia sobre estas viviendas recae en la Junta de Extremadura.

Calvo ofreció también una actualización sobre el proceso iniciado en marzo de 2022, afectado por diversos contratiempos, entre ellos los incendios en las zonas comunes del edificio Gabriel y Galán 5. Estos incidentes retrasaron las obras, aunque, según indicó el edil, «afortunadamente, las fachadas y las zonas comunes ya están totalmente terminadas, y el ascensor se está instalando».

Nueve meses después, Unidas por Extremadura insiste en que el problema no se limita a Plasencia, sino que alcanza a localidades como Villafranca de los Barros, Almendralejo, Zafra o Talayuela, donde las demoras en la entrega de viviendas públicas se consideran igualmente «injustificables».

La propuesta de impulso registrada en la Asamblea recoge varias medidas. Entre ellas, la creación de ayudas económicas para familias adjudicatarias que no pueden ocupar sus viviendas por retrasos administrativos o defectos estructurales. Plantea también modificar el decreto que regula la adjudicación para establecer plazos máximos y vinculantes en cada fase -adjudicación, sorteo y entrega de llaves- y reforzar la transparencia mediante la publicación periódica del estado de los expedientes. Incluye, además, la puesta en marcha de un protocolo de emergencia habitacional con soluciones temporales como alquileres subvencionados o viviendas puente, junto con compensaciones para quienes hayan sufrido perjuicios económicos o personales a causa de las demoras.