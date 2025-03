El único vino que se elabora en Plasencia y que es ecológico

ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 16 de enero 2023, 07:15 | Actualizado 07:50h. Comenta Compartir

Después de una operación de corazón, «el médico me recomendó media copita de vino en la comida y otra en la cena», recuerda Ángel Sánchez Redondo.

Hasta entonces no bebía vino y la recomendación no era válida para cualquier caldo. «Tenía que ser un vino ecológico, porque es mucho más saludable», aclara Ángel.

«Me puse a buscarlo, a ver dónde podía conseguirlo y no lo encontré», asegura. Y entonces decidió elaborar su propio vino en una finca de su propiedad en la sierra de Santa Bárbara.

En 1997 hizo realidad su sueño. Ese año se fundó y comenzó a funcionar Viña Placentina, que ha cumplido ya un cuarto de siglo de historia y que da nombre al único vino de Plasencia.

Ángel Sánchez transformó un olivar en un viñedo de cuatro hectáreas en las que se cultivan tres variedades de uva tinta y con las que se elaboran tres tipos de vino. En total, con 14.000 uvas entre las tres variedades, 25.000 botellas de media cada año. «El vino que elaboramos aquí es ecológico y el proceso artesanal de principio a fin», asegura el fundador de Viña Placentina. «Es el vino que bebo y he bebido desde su inicio y no he vuelto a tener ningún problema de corazón».

Hoy son sus hijos sobre todo quienes están al frente del viñedo, aunque Ángel acude casi cada día a la finca de Santa Bárbara, de la que se ocupa ahora como antes Ausencio Domínguez.

«Comencé en la finca en 1997, cuando se puso en marcha, hoy sigo en el mismo puesto, ocupándome del viñedo y del proceso de elaboración del vino, un producto del que todo lo que sé lo he aprendido con Ángel Sánchez», aclara.

La mayoría de las uvas de Viña Placentina pertenecen a la variedad cabernet sauvignon, «pero también hay tempranillo y merlot», detalla Ausencio. «Con la uva tempranillo elaboramos el vino joven, con la cabernet el reserva y el crianza, con esta variedad y un 15% de merlot».

Un proceso artesanal

Entre enero y febrero se lleva a cabo la poda y después a partir de marzo se prepara la tierra «segando con frecuencia la hierba, porque esto aporta nutrientes a la planta y porque aquí no se echa ningún producto químico, ni herbicidas ni plaguicidas». Ausencio Domínguez deja claro que «esto es lo que marca la diferencia de nuestro vino, por lo que es artesanal y completamente ecológico».

Las tareas de mantenimiento del viñedo y las uvas continúan hasta septiembre, cuando comienza la recogida. «Siempre una vendimia manual y por la noche para que así la uva entre lo más fresca posible a bodega», indica el encargado.

A partir de ese momento comienza con la fermentación en depósitos de 5.000 litros la elaboración de los vinos. «Primero para separar el jugo de la piel y después para lograr que no quede ninguna impureza, este proceso se alarga durante 10 meses antes de iniciar el siguiente ya en las barricas».

En Viña Placentina las hay de roble americano y de roble francés y, en función del vino que se va a elaborar, se elige una u otra barrica y también el tiempo de permanencia en cada una. «Por ejemplo, el crianza está seis meses en roble americano y después 12 meses en botella antes de la venta», detalla Ausencio Domínguez. En el caso del semijoven, tres meses en barrica de roble francés y seis meses en botella y el reserva está siete meses en roble americano, otros siete en roble francés y dos años en botella ante de su venta.

«Se trata de un proceso artesanal y cuidado para la elaboración de un vino ecológico que debe mantener su seña de identidad, el sabor que demandan los clientes», explica el encargado. Clientes que lo adquieren tanto en tiendas físicas como de manera online «a precios más que económicos para ser un vino ecológico, porque la botella va desde los 8,45 hasta los 12 euros», detalla Ausencio, y cuyo consumo ha bajado con el parón de la pandemia. «Se ha notado en todos los sectores, también en este, pero lo cierto es que el año pasado comenzó a remontar; también las visitas a la bodega, porque es un turismo que va al alza y lo hemos notado mucho este pasado otoño», concluye.

