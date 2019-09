El último millón de fondos europeos de Plasencia Entorno del Puente de Trujillo que se adecuará tras el derribo de los edificios. :: andy solé José Antonio Hernández asegura que se llevará a cabo la puesta en valor del entorno del Puente Trujillo, cuyo proyecto se está ultimando | El Gobierno local estudia destinar parte de los recursos pendientes a un nuevo plan de señalización ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 23 septiembre 2019, 09:05

11.250.000 euros, con cofinanciación incluida, son los fondos europeos que el Ayuntamiento maneja y que están soportando la inversión en la ciudad. Los que ha logrado a través de dos propuestas, una en solitario y otra junto con la Diputación de Cáceres. La mayoría de ese dinero está hoy en ejecución. Pero aún resta algo más de un millón de euros sin destino, más bien, sin proyecto cerrado. Aunque el equipo de gobierno, como señala el edil responsable de los fondos europeos, José Antonio Hernández, ya sabe en qué quiere gastarlo, cuales son sus mayores prioridades.

En torno a medio millón de euros se dedicarán al menos a la adecuación del entorno del Puente Trujillo, «para continuar con el paseo fluvial por esta zona, y además, recuperar y poner en valor el molino», detalla Hernández. Será posible una vez se han adquirido por casi dos millones de euros los inmuebles y cuyo derribo saldrá a licitación por 60.000 euros. Se dejará entonces diáfano el espacio para remodelarlo y continuar con una reconversión que ya está iniciada con la puesta en marcha de las obras del aparcamiento.

Comenzaron hace apenas quince días con las mediciones del terreno y se prolongarán al menos durante un año. Se trata de la última actuación que se ha iniciado con fondos europeos en la ciudad, en este caso con cargo a los cinco millones de euros logrados junto con la institución provincial. Tiene una inversión de 1.300.000 euros, la obra ha sido adjudicada a la UTE formada por las empresas Justo Duque y Grupo Poblador y supondrá la construcción de un edificio con tres plantas entre las que se distribuirán 120 plazas de aparcamiento gratuito.

Comerciantes y hosteleros llevan años reclamando que se mejore la señalética de la ciudad

Completar el entorno donde se ubica es, por eso, una de las actuaciones en las que ya se trabaja y que se acometerá con el algo más de millón de euros de fondos europeos que restan. De hecho, esta obra es la prioridad del equipo de gobierno que lidera Fernando Pizarro y, por eso, hasta que no se conozca con claridad cuál es la inversión que precisa, no se decidirán el resto de actuaciones. Más allá del nuevo plan de señalización que también se quiere acometer con cargo a estos fondos europeos que quedan.

Se descarta el pabellón

En este sentido, José Antonio Hernández asegura que se ha descartado la opción de construir un nuevo pabellón en el recinto ferial y se ha acordado sustituir esta iniciativa por un nuevo plan de señalización, «porque consideramos que es una actuación más conveniente que, además, lleva años siendo demandada por comerciantes y hoteleros».

Algunas de las señales defectuosas que hoy persisten. / A. Solé

De hecho, se trata de una vieja reivindicación tanto de la Asociación de Alojamientos Turísticos de Plasencia (Altup) como de la Asociación de Comerciantes de la zona centro. «Hace más de una década que no se renueva la señalización en la ciudad y, por eso, consideramos que es algo que urge que se haga para mejorar la situación del sector turístico», ha argumentado en más de una ocasión Teo Magdaleno, presidente de Altup. Desde su punto de vista, «el visitante se pierde en la ciudad». Tanto para acceder al centro como para encontrar nuevos recursos que no estaban hace una década. Por tanto, atractivos locales que según Altup -entidad que aglutina a una veintena de empresas turísticas- se están desaprovechando o no se les está sacando su máximo rendimiento. «No puede ser que no estén indicados el centro universitario, el hospital, la ermita de la Virgen del Puerto o el yacimiento arqueológico de Santo Tomé».

En la misma línea, el presidente de los comerciantes de la zona centro, Fernando Santiago, ha solicitado también, en más de una ocasión, un plan director que regule el tráfico y que mejore las señales que hoy son deficitarias, los accesos y los aparcamientos.