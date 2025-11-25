Ultimátum a la empresa encargada de remodelar la Ronda del Salvador Los fondos europeos, que ascienden a 1,36 millones de euros, corren un serio peligro de caducar ante la falta de cumplimientos de la adjudicataria

La remodelación de la Ronda del Salvador, uno de los proyectos urbanísticos más relevantes de la legislatura en Plasencia y financiado mayoritariamente con fondos europeos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, atraviesa su momento más delicado. Tras meses de advertencias y requerimientos formales, el Ayuntamiento ha lanzado un ultimátum a la empresa adjudicataria, Senpa S.A., a la que acusa de haber presentado un proyecto incompleto en varias ocasiones, pese a las reiteradas peticiones de subsanación.

El concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, fue muy claro durante el pleno de ayer. Explicó que el contrato –de carácter mixto, que obligaba a la empresa a elaborar primero el proyecto y luego ejecutar las obras– se encuentra en un punto crítico. «Lo han presentado de modo incompleto en sucesivas ocasiones y ahora están requeridos, por última vez, para presentarlo completo en breves fechas. Creo que terminaba el plazo entre esta semana y la siguiente, ya con indicación de penalidad y de sanción por incumplimiento o incluso resolución de contrato si no lo completa», dijo el edil.

La intervención del concejal pone voz a una preocupación que los informes técnicos municipales vienen advirtiendo desde hace meses. El proyecto registrado el 29 de mayo fue descrito por los responsables del contrato como incompleto y falto de documentación esencial, y su revisión descubrió un conjunto de deficiencias que afectan al corazón mismo de la obra. Entre otros problemas, el Ayuntamiento denunció que el proyecto no se entregó en soporte papel –una exigencia del pliego– y que la documentación gráfica era tan escasa que hacía imposible definir con claridad la intervención: apenas cuatro planos, sin infografías, sin implantación topográfica completa y con un perfil longitudinal de la pasarela peatonal que, según los técnicos, resultaba casi ilegible y no incluía definición estructural alguna.

La situación era similar en el resto de la documentación. Faltaba un plan de obra que permitiera prever la duración y organización de los trabajos; el presupuesto contenía irregularidades y precios unitarios que no encajaban, además de no incluir el desglose mínimo de materiales y mano de obra que exige cualquier obra pública; los anexos técnicos llegaban incompletos o directamente no llegaban; y la memoria ambiental no contemplaba medidas adecuadas para proteger la masa arbórea existente en la zona, manteniendo alcorques mínimos y sin ampliar espacios para garantizar la supervivencia del arbolado. Todas estas deficiencias ya habían sido señaladas en julio, pero persistían en agosto, cuando el Ayuntamiento dio un plazo de 30 días para solucionarlas, y siguen sin estar completamente resueltas a finales de noviembre.

Errores y retrasos

Esta acumulación de errores y retrasos tiene consecuencias que van más allá del incumplimiento contractual: pone en peligro los fondos europeos que financian la mayor parte del proyecto. Plasencia recibió 1.360.979 euros dentro del programa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para descarbonizar la movilidad urbana, una cantidad que exige cumplir estrictos plazos y obligaciones de justificación. Para conservar la subvención, la obra debe estar terminada, certificada y justificada en un plazo que, en el mejor de los casos, no podría ir más allá de principios de 2026. Si la empresa adjudicataria no entrega un proyecto válido de inmediato, el Ayuntamiento no podrá iniciar la obra en tiempo útil. Y si finalmente se rescinde el contrato –un escenario que no se descarta–, habría que licitar de nuevo tanto el proyecto como la ejecución, algo que podría tardar meses y que prácticamente imposibilitaría cumplir los plazos del PRTR.