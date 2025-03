La última gran urbanización en Plasencia... de momento

Plasencia ha dado recientemente un paso importante en su desarrollo urbanístico con la inauguración de una urbanización de 9 hectáreas que incluirá 300 viviendas, de ... las cuales 120 serán de protección oficial. La constructora local Placonsa ha liderado este proyecto, ubicado en el barrio de La Mazuela, que ha requerido una inversión de 4 millones de euros y que forma parte del Plan General de Ordenación Urbana para optimizar espacios urbanos vacantes.

El plan combina viviendas en bloques y unifamiliares, con un diseño que favorece la sostenibilidad y la eficiencia. Destaca la integración de cinco amplias zonas verdes, ocho viales de acceso y un aparcamiento con capacidad para 300 vehículos. El nuevo parque de la urbanización ya está en funcionamiento y un tercio de las parcelas unifamiliares ya han sido vendidas, mientras que las restantes están disponibles para autopromoción.

Lo que pudiera parecer que es un resurgimiento de la industria constructora de la ciudad, al estilo de los primeros años del siglo XXI, no deja de ser una iniciativa casi anecdótica. La mano de obra es escasa y los materiales de construcción están por las nubes. Plantearse sacar adelante un nuevo proyecto de este perfil, en esta coyuntura, es utópico. Al menos, de momento.

«Ahora mismo, yo creo que pocas urbanizaciones como esta se van a inaugurar. Cuesta muchísimo hacerlas y los precios de venta no se pueden poner en cifras que no estén en el mercado, ya que la gente no podría afrontarlos. Yo mucho me temo, como siga el tema de los costes así, que pocas organizaciones se van a construir», decía Ricardo Pereira, presidente de Placonsa, en una reciente visita a las obras.

Tras la pandemia, los materiales de construcción, especialmente los derivados del acero y otros productos básicos, han experimentado fuertes subidas debido a las tensiones en la cadena de suministro global y la creciente demanda de proyectos de infraestructuras a gran escala en todo el mundo, según Eurostat.

Según la oficina de estadística, otro factor ha sido la variabilidad en los precios de la energía, que afecta directamente a los costes operativos de las empresas constructoras. Esta variabilidad, sumada a los costes laborales, que también han mostrado un incremento sostenido en muchos países, ha contribuido notablemente al encarecimiento de los proyectos de construcción. Desde el mes previo al estallido de la crisis de la covid-19, los costes de los materiales se han elevado un 28,6%.

A los precios de los materiales de construcción, las empresas afrontan otro problema, la falta de mano de obra, incrementado por el proyecto del Gobierno de levantar 184.000 viviendas nuevas en alquiler asequible. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha alertado de que cumplir ese objetivo será complicado debido al déficit de mano de obra, que se estima en 700.000 personas.

En comparación con 2007, cuando la construcción empleaba a 2,7 millones de personas y se construían 650.000 viviendas anuales, hoy apenas se levantan 85.000 viviendas al año con un millón de trabajadores en el sector. Según la CNC, alcanzar el ritmo ideal de 150.000 viviendas anuales requeriría incorporar más personal, tanto nacional como extranjero. Los retrasos son la tónica general.

«Esto no es un problema nuestro, es un problema de todos, a nivel nacional. Hay muchísimos inconvenientes, ya que no encontramos mano de obra y se están produciendo retrasos muy importantes en todos los proyectos», señala Ricardo Pereira, presidente de Placonsa.

La CNC aboga por regularizar inmigrantes en situación irregular para combatir la economía sumergida y aumentar la base de cotizantes a la Seguridad Social. Además, las empresas del sector están recurriendo a convenios con países como Perú y Chile para facilitar la llegada de trabajadores. Sin embargo, el procedimiento burocrático sigue siendo un obstáculo significativo.

Esa es la opinión de Placonsa, que sugiere explorar una doble vía para incentivar el mercado de la mano de obra: la formativa y la de los convenios internacionales: «La solución se plantea por la formación profesional dual, que los jóvenes se incorporen, que haya una mayor participación de ellos en las empresas. Y también, que se habilite o se facilite que puedan venir personas de otros países a trabajar aquí».

Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, siempre ha subrayado la importancia de retomar proyectos urbanísticos que se paralizaron durante la crisis de 2008, argumentando que esta reactivación del sector no solo cubre la demanda de vivienda, sino que también genera empleo. «La crisis elevó los desempleados a los 6.000, y la construcción ha sido clave en nuestra recuperación», afirmó. Para seguir con esa reactivación, insisten las empresas placentinas, habrá que poner solución a problemas más coyunturales que afectan a toda Europa.