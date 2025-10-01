La UEx ofrece en Plasencia aulas culturales de setas, mindfulness y yoga

J. C. R. PLASENCIA. Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Centro Universitario de Plasencia ha anunciado la programación de sus Aulas Culturales para el primer cuatrimestre del curso 2025/2026, con tres propuestas formativas abiertas a la comunidad. El curso 'Setas: recolección, identificación y usos' se celebrará del 14 de octubre al 7 de noviembre, los martes y jueves (18.00-20.30) y viernes (16.00-19.30).

También se oferta 'Mindfulness, gestión emocional y autocuidado', que tendrá lugar del 14 de octubre al 16 de diciembre, los martes y jueves de 19.00 a 21.00. Por último, 'Yoga y meditación' se desarrollará del 15 de octubre al 17 de diciembre, los lunes y miércoles en horario de mañana (08.30-09.45) y los martes en horario de tarde (16.30-18.00. Todos los cursos tienen un precio de 15 euros para la comunidad universitaria y 45 euros para el público general.