HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La UEx ofrece en Plasencia aulas culturales de setas, mindfulness y yoga

J. C. R.

PLASENCIA.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

El Centro Universitario de Plasencia ha anunciado la programación de sus Aulas Culturales para el primer cuatrimestre del curso 2025/2026, con tres propuestas formativas abiertas a la comunidad. El curso 'Setas: recolección, identificación y usos' se celebrará del 14 de octubre al 7 de noviembre, los martes y jueves (18.00-20.30) y viernes (16.00-19.30).

También se oferta 'Mindfulness, gestión emocional y autocuidado', que tendrá lugar del 14 de octubre al 16 de diciembre, los martes y jueves de 19.00 a 21.00. Por último, 'Yoga y meditación' se desarrollará del 15 de octubre al 17 de diciembre, los lunes y miércoles en horario de mañana (08.30-09.45) y los martes en horario de tarde (16.30-18.00. Todos los cursos tienen un precio de 15 euros para la comunidad universitaria y 45 euros para el público general.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una intensa nube de humo invade Badajoz: ¿Dónde está el fuego?
  2. 2

    El juez decreta prisión para el padre por encubrimiento e incendio en el asesinato de Badajoz
  3. 3 Improvisado y viral: una extremeña de 10 años revoluciona Callao bailando con un artista callejero
  4. 4

    El vigilante que salvó a una mujer de ser raptada en Badajoz: «Solo después te das cuenta del peligro»
  5. 5 Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero a los 78 años
  6. 6 El fundador de La Casa de las Carcasas abre su primer hotel en Extremadura este viernes
  7. 7 El portavoz de la familia de la funcionaria asesinada en Badajoz: «Pediremos la máxima pena»
  8. 8

    Condenan al opositor a una plaza de la Diputación por utilizar una filtración en el examen
  9. 9 El nuevo hotel, Te Alquilo y Punto Navalmoral, empezará a funcionar este viernes
  10. 10 La defensa del encarcelado por la muerte de Jonathan en Cáceres pide que declaren todos los implicados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La UEx ofrece en Plasencia aulas culturales de setas, mindfulness y yoga