La escuela placentina que hace historia en Extremadura

Ana B. Hernández Domingo, 20 de febrero 2022, 07:17 | Actualizado 07:23h. Comenta Compartir

Su abuelo lo construyó allá por los años 30 del siglo pasado en plena avenida del Valle. Un edificio de tres plantas para abrir un almacén de coloniales y una fábrica de chocolate y caramelos. Su padre continuó después con el negocio, Industrias Amaro, con el que Eugenio Mateos, el hijo, estaba destinado a seguir. De hecho, estudió Empresariales para convertirse en la tercera generación al frente de una empresa familiar.

«Pero tuvimos que cerrar el negocio en 2010, no pudimos hacer frente a la competencia que suponían los grandes supermercados», recuerda Eugenio Mateos González hoy a sus 46 años.

Este hecho, sin embargo, propició la puesta en marcha de su propio proyecto empresarial. De la mano de la música, la pasión que le acompañó desde pequeño y que hizo que, además de Empresariales, estudiara la formación musical superior de piano. «Por eso, cuando el negocio familiar no tenía opción de continuar, propuso a mi padre que me dejara el edificio para abrir una escuela de música». Hace ya más de una década de ello, desde que Eugenio Mateos abriera una academia de música en la avenida del Valle. Ahí comenzó una aventura profesional, personal y familiar que una década después, hace ahora cuatro años, convirtió a Plasencia en la única ciudad de Extremadura que tiene una escuela superior privada de música, Musikex. Es el único centro en la región, junto con el Conservatorio de Badajoz, que imparte formación superior.

«Tardamos seis años en trámites burocráticos para lograr la autorización con la que poder abrir este centro superior»

«Nos costó mucho, seis años de trámites, pero lo logramos finalmente», explica quien es también el organista de la Catedral. Él y quien fue uno de sus maestros, Ricardo Requejo. Juntos fueron los que emprendieron esta aventura que ha colocado a Plasencia en el panorama nacional de la enseñanza superior de música. «Porque solo hay otras cinco escuelas privadas como la nuestra en el país, tres en Madrid, una en Barcelona y otra en Valencia».

No obstante, Eugenio tiene claro que, además de la ayuda imprescindible de Ricardo Requejo, también la formación que le proporcionaron las otras dos profesoras que ha tenido en su vida, Elvira Ortega y Guadalupe Rey, ha sido crucial para que «amara el piano» y que, de su mano, se decidiera a emprender esta aventura que, asegura, «solo es posible porque cuento con mi mujer, con Patricia Becerro, que es quien administra la escuela y, por tanto, sin la que Musikex no podría existir».

Pero su formación musical y empresarial y su afán por emprender, «que he mamado en mi casa desde pequeño», han sido imprescindibles para crear y consolidar la escuela. Un centro educativo que comenzó hace cuatro años con nueve alumnos y 15 profesores; el curso siguiente fueron 18 , después 30 y en el actual son 41 los matriculados y la plantilla docente alcanza a 36 profesores. Unos y otros llegados desde diferentes puntos del país.

«Estoy muy emocionado, porque cuando te lanzas a algo así no sabes cómo va a salir, si vas a ser capaz de llevarlo a cabo», reconoce Eugenio. Por eso hoy, cuando ve crecer su creación, siente satisfacción y felicidad. También porque el camino no ha sido fácil. «Pero soy tozudo y me gusta lo que hago», aclara. Por eso no se rindió durante los seis años que tuvo que hacer frente a la burocracia para lograr la autorización para su escuela superior, como tampoco antes lo hizo para conseguir el dinero preciso con el que llevar a cabo las obras de remodelación del edificio y abrir primero la academia, que hoy sigue con un centenar de alumnos de todas las edades, y después la escuela.

Ampliar El creador de Musikex, Eugenio Mateos. PALMA

«Empezamos vendiendo el coche que nos acabábamos de comprar y una moto e hipotecando nuestro piso para conseguir un préstamo con el que comenzar el proyecto». Y aunque hoy asegura que sigue haciendo números para culminar las obras, Musikex es una realidad en Plasencia, un lujo para una ciudad «en la que es posible este proyecto por su gran tradición musical y su situación geográfica inmejorable».

Faltan las comunicaciones, «pero yo he ido muchas veces a recoger o llevar alumnos que no encuentran una buena combinación en autobús, tren o blablacar». Porque ahí también radica el éxito de Musikex. «El trato tan cercano, familiar y el buen ambiente de amistad que reina en la escuela», dice Eugenio. Y añade: «Y, por supuesto, los grandísimos y magníficos maestros que forman el claustro de profesores; profesionales en activo de primera línea en la música, con carreras brillantísimas como concertistas e instrumentistas de orquestas sinfónicas».

De su mano también el proyecto de Eugenio sigue adelante. Ahora, además, con la recuperación de la Filarmónica de Plasencia 62 años después de que desapareciera su antecesora. Bajo la dirección de uno de los profesores de la escuela, Luis Gimeno, son 55 los músicos que integran la nueva orquesta sinfónica en la que están todas las familias instrumentales. Con la que el creador de Musikex sigue contribuyendo a engrandecer la historia musical de Plasencia.