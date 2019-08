Turismo registra este mes cerca del doble de visitantes que en agosto de 2018 Turistas en la plaza de San Nicolás, delante del palacio del Marqués de Mirabel. / HOY L.S. PLASENCIA. Lunes, 19 agosto 2019, 08:44

Las cifras aún no están cerradas, ya que aún queda la mitad del mes, pero la Oficina de Turismo placentina augura buenos datos: hasta ahora estas instalaciones han recibido a 2.203 personas en lo que va de mes, frente a las 1.617 que registraron en el mismo periodo. Esto supone cerca del doble de visitantes.

El 95% de estos turistas eran españoles, mientras el 5% (325) eran extranjeros. Entre los nacionales, el primer puesto lo ocupan los madrileños, seguidos de los andaluces, catalanes y otros extremeños.

Cabe destacar que los datos que maneja esta oficina son orientativos ya que solo contabiliza las personas que han acudido a solicitar información y no al total de personas que recibe la ciudad, teniendo en cuenta de que existen visitantes que no precisan de estos servicios y que, por tanto, no aparecen recogidos en estas cifras. Agosto continúa siendo el mes de verano que más turistas atrae debido a sus múltiples actividades.