El TSJEx obliga al Ayuntamiento de Plasencia a pagar a San Gil lo adeudado desde 2018

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha fallado a favor de la Entidad Local Menor de San Gil en el ... recurso de apelación contra el Ayuntamiento de Plasencia, en relación con el convenio económico firmado en enero de 2018. La sentencia, dictada el 18 de septiembre, revoca el fallo de primera instancia y establece que el acuerdo continúa en vigor. Hay que recordar que, en su día, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Cáceres desestimó la demanda de San Gil contra Plasencia por incumplimiento del convenio. Aunque reconoció que hubo omisiones del Ayuntamiento, consideró que lo procedente era resolver el convenio y no obligar a su cumplimiento, rechazando así las pretensiones económicas de San Gil.

Ahora, con la sentencia del TSJEx, el consistorio placentino deberá realizar los pagos previstos en el convenio, remitir la información comprometida y abonar tanto las plusvalías derivadas de transmisiones inmobiliarias desde 2018 como las cantidades procedentes de compensaciones estatales desde 2019, todo ello con los intereses legales. La cuantía exacta se determinará en fase de ejecución.

La alcaldesa de San Gil, Esther Sánchez Tapia, destacó ayer la trascendencia del fallo. «Es una victoria importantísima no solo para nuestro pueblo, sino para todas las entidades locales menores, porque se reconoce nuestro derecho a que se cumpla lo pactado», señaló. Según afirmó, la resolución implica que Plasencia deberá abonar a San Gil «más de 68.000 euros» en concepto de cantidades pendientes, además de los intereses de demora.

Sánchez Tapia subrayó que la decisión del TSJEx refuerza la posición de las entidades locales menores en su relación con los ayuntamientos de los que dependen: «Si aquella sentencia de primera instancia se hubiera confirmado, los ayuntamientos matrices habrían podido quedarse con los recursos de las entidades menores sin impedimento alguno».