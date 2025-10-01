HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). HOY

El TSJEx obliga al Ayuntamiento de Plasencia a pagar a San Gil lo adeudado desde 2018

El tribunal estima el recurso de la entidad local menor y obliga a abonar las cantidades pendientes más los intereses legales

J. C. R.

PLASENCIA.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha fallado a favor de la Entidad Local Menor de San Gil en el ... recurso de apelación contra el Ayuntamiento de Plasencia, en relación con el convenio económico firmado en enero de 2018. La sentencia, dictada el 18 de septiembre, revoca el fallo de primera instancia y establece que el acuerdo continúa en vigor. Hay que recordar que, en su día, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Cáceres desestimó la demanda de San Gil contra Plasencia por incumplimiento del convenio. Aunque reconoció que hubo omisiones del Ayuntamiento, consideró que lo procedente era resolver el convenio y no obligar a su cumplimiento, rechazando así las pretensiones económicas de San Gil.

