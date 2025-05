El TSJEx desbloquea la ampliación del parking de La Isla tras tres años de litigio

La ampliación del aparcamiento en las huertas de La Isla en Plasencia ya no tiene obstáculos judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ... ha rechazado el recurso del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura contra el Ayuntamiento de Plasencia, confirmando que el colegio carecía de legitimación para recurrir la adjudicación del contrato de redacción y dirección de obra del proyecto. La sentencia, firme salvo recurso de casación ante el Supremo, allana el camino para que el Consistorio retome el proceso de licitación, paralizado desde hace casi tres años.

El origen del conflicto se remonta a 2023, cuando el Ayuntamiento de Plasencia declaró desierto el concurso después de que una primera adjudicación fuese anulada judicialmente. Aunque dos de las empresas licitadoras presentaron inicialmente recursos, no prosiguieron por la vía judicial. Solo el Colegio de Arquitectos decidió continuar el litigio, alegando la defensa del interés general de la profesión.

Sin embargo, el TSJEx ha sido tajante: el colegio profesional no actuaba en beneficio del interés general, sino supliendo a empresas que decidieron no recurrir. Según el tribunal, los colegios profesionales no pueden impugnar decisiones administrativas si no afectan directamente a sus colegiados o a la corporación. Además de desestimar el recurso, la sala ha impuesto al Colegio de Arquitectos el pago de las costas procesales.

El concejal de Contrataciones del Ayuntamiento, José Antonio Hernández, ha valorado positivamente la sentencia, aunque ha lamentado las consecuencias del proceso: «Se han perdido 800.000 euros de fondos europeos y casi tres años de trabajo que ya podrían haberse traducido en plazas de aparcamiento para la ciudad. Aun así, sentimos cierto alivio porque nos han dado la razón y podremos volver a licitar el proyecto».

El siguiente paso será recuperar el trabajo técnico ya realizado y estudiar antes de volver a licitar el contrato. «Lo importante es que podemos mirar hacia adelante y aprovechar futuras convocatorias de fondos europeos para ejecutar este proyecto largamente esperado», ha asegurado el edil.