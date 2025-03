Un tributo a siete décadas de trabajo

Si alguien preguntase quién es la señora Juana, quizás la respuesta que encontraría sería «la churrera». O tal vez, escuchase «la de la Placentina». Sin ... embargo, Juana González Iglesias es mucho más.

Así empezaba el texto introductorio que sirvió de presentación del acto donde se dedicó la calle Rincón de Ovejero a Juana González Iglesias «por su contribución a mejorar la sociedad, su entrega a los demás y su trabajo ejemplar en la churrería La Placentina desde 1952». Más que un homenaje por ser la cabeza visible durante siete décadas de una de las empresas con más solera de Plasencia, fue un homenaje de vida.

Así lo reconocieron todos los seres queridos en el descubrimiento del nuevo azulejo de la calle Rincón de Ovejero que, desde este sábado, está dedicada a la figura de Juana González Iglesias. A pesar de pronunciar solo unas pocas palabras, agradeció emocionada este sencillo tributo.

«Juana es mucho más. Trabajo, por cada día que se levantaba durante más de 70 años para hacer churros. Sonrisa, como la que dibujaban en sus caras los niños internos cuando les regalaba unas porras. Agradecimiento, como los soldados del cuartel cuando pasaban para dar gracias por esos churros regalados. Alegría, como la de un niño cuando su abuelo le lleva los churros cada mañana. Entrega, por dar siempre algo de sí a los demás. Esfuerzo, por levantar una familia alrededor de su pequeño negocio. Familia, pero no solo para nosotros, sino para cualquier placentino que se acercase a ella. En definitiva, la señora Juana es Plasencia», leía uno de sus seres queridos antes de que Fernando Pizarro ayudase a Juana a descorrer la cortina del azulejo, justo encima de la churrería que dirigió durante toda una vida.

«Es un homenaje a una mujer ejemplar por todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. Es el feminismo de verdad, aquel que hace que una mujer sea valorada, estimada y admirada, sobre todo por su condición de mujer cariñosa, trabajadora y generosa», decía Fernando Pizarro.

«Ella ha estado presente en la vida de muchos de los que hoy están aquí y muchos de los que ya no están. Y espero que sean muchas generaciones más las que sigan disfrutando del legado que ella deja», acababa diciendo el alcalde de la ciudad.

Ese llegado se remonta al año 1952, cuando el padre de Juana González, obligado por la necesidad, comenzó a hacer churros en el día de la Coronación de la Virgen del Puerto. El resultado fue tan satisfactorio que, cuatro años después, se instalaron de forma definitiva en un pequeño local de la calle del Rincón de Ovejero, la que ahora está dedicada al nombre de Juana.

Con solo 31 años, en 1967, Juana González se quedó viuda con dos hijas de cuatro y de siete años. Gracias a la churrería, pudo salir adelante. «Yo he pasado sola noches y días trabajando y la familia venía a ayudarme cuando podía. Además, yo no sabía hacer los churros, pero con el garbo que tengo me decía que tenía que salir adelante como fuera y también, la verdad, he obligado a trabajar a los que están a mi lado», decía hace veinte años cuando recibió en el Ayuntamiento un reconocimiento como mujer trabajadora.

«Cuando empecé a trabajar, entraba a las cuatro de la mañana y estaba dos horas sola de noche. He trabajado mucho sola. He hecho churros para el Regimiento a miles. El día que vinieron los Reyes hicimos más de 5.000, aunque luego sobraron muchos, porque en el Cuartel no supieron calcular. Pero yo he vivido para la churrería las 24 horas del día. A veces les digo a mis hijas: 'a ver lo que hacéis el día que yo falte, porque he estado siempre pendiente de la churrería...», bromeaba Juana González.