El Triatlón Ciudad de Plasencia vuelve en septiembre tras no celebrarse el año pasado

El Triatlón Ciudad de Plasencia volverá a celebrarse en 2025 tras un año de paréntesis. La decimosexta edición de la prueba tendrá lugar el ... próximo 21 de septiembre a partir de las 10.30 horas en el parque del Cachón, junto al parque de La Isla, recuperando así una de las citas más emblemáticas del calendario deportivo extremeño.

Este regreso llega después de que en 2024 el evento no pudiera celebrarse debido a las discrepancias económicas entre la Federación Extremeña de Triatlón y el Ayuntamiento de Plasencia. El organismo federativo decidió renunciar a la organización ante la falta de acuerdo en la financiación, lo que supuso la cancelación de la prueba. En esta ocasión, la gran novedad es el cambio de fecha: por primera vez en su historia, el Triatlón de Plasencia se disputará en septiembre y no en agosto, mes en el que tradicionalmente se venía celebrando.

La prueba contará con dos modalidades: la distancia olímpica (1,5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie) y la distancia de promoción (500 metros de natación, 19 kilómetros de ciclismo y 3,3 kilómetros de carrera), pensada para quienes buscan iniciarse en este deporte. Las inscripciones ya están abiertas en la web oficial (www.triatlonextremadura.com).