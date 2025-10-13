Tres mesas quirúrgicas para el Hospital Virgen del Puerto

J. C. R. PLASENCIA. Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha iniciado el proceso de licitación para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de tres mesas quirúrgicas destinadas al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

El contrato, que asciende a 170.385 euros (con IVA), contempla la sustitución de una mesa de cirugía bariátrica y dos mesas de cirugía estándar. El objetivo es modernizar el equipamiento quirúrgico para garantizar procedimientos más seguros y eficientes.

Las nuevas mesas incorporarán sistemas motorizados de alta precisión y posiciones programables, lo que permitirá agilizar la preparación del quirófano y reducir los tiempos de intervención. Además, estarán fabricadas con materiales antibacterianos.