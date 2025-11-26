Más de tres años de prisión a dos personas por una ola de robos en varios bares de Plasencia Los condenados asaltaron locales como Rancho Grande, Valentina 39, Boxer Food y Sirimiri en enero de 2025

J. C. R. PLASENCIA. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado la sentencia que condena a dos personas a la pena de tres años y un día de prisión cada uno, como autores de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas. El tribunal ha desestimado los recursos de apelación presentados por ambos condenados, que alegaban la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y la existencia de circunstancias atenuantes.

Los hechos probados, que se remontan a enero de 2025, detallan una serie de robos cometidos en bares de Plasencia mientras estos estaban cerrados al público. El 7 de enero, en el bar Rancho Grande del parque de la Coronación, ambos acusados fracturaron la persiana y la cerradura de una ventana. Uno de ellos accedió al interior y sustrajo 350 euros de la caja registradora. Minutos después, el otro entró y registró de nuevo la caja. Horas más tarde, ambos regresaron y se llevaron botellas de alcohol y refrescos por valor de 38 euros.

El 13 de enero, en el bar Valentina 39, en Sor Valentina Mirón, rompieron el cristal de la puerta con una piedra, pero no llegaron a acceder al local.

El mismo día, en el bar Boxer Food, en la avenida Juan Carlos I, tras romper el cristal de la puerta, uno de ellos accedió al local y robó 300 euros de la caja registradora.

Finalmente, el 16 de enero, en el bar Sirimiri, en Miralvalle, solo uno de ellos participó en este hecho. Fracturó una ventana y sustrajo la caja registradora con 500 euros en su interior.

La mayor parte de los daños y el dinero sustraído fueron cubiertos por los seguros de los establecimientos, por lo que las reclamaciones civiles se redujeron fundamentalmente al valor de las botellas sustraídas en el primer robo (38 euros), por las que se condena a ambos a indemnizar solidariamente al perjudicado.

Fallo y recursos

En su recurso, uno de los acusados argumentó que no existían pruebas suficientes para condenarle y que fue incriminado falsamente por su coacusado. Sin embargo, la Audiencia destacó que la declaración sí estaba suficientemente corroborada por otras pruebas, especialmente por grabaciones de videovigilancia que permitieron identificar al recurrente en las inmediaciones de los bares Valentina 39 y Boxer Food en el momento de los hechos. Mostraba el mismo modus operandi y vestimenta que en el robo del Rancho Grande, que él mismo reconoció.

Asimismo, el tribunal desestimó las atenuantes de «confesión tardía» y «toxicomanía» invocadas por ambos. Consideró que uno de ellos no colaboró excepcionalmente con la Justicia al negar su participación en la mayoría de los hechos, y que el otro se acogió a su derecho a no declarar. Respecto a la drogadicción, los informes forenses indicaron que ambos conservaban sus capacidades cognitivas y volitivas en el momento de los delitos, por lo que no se apreció una influencia determinante que atenuara su responsabilidad.

La sentencia, por tanto, confirma en su integridad la resolución dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Plasencia, manteniendo la pena de prisión y la imposición de las costas procesales a los recurrentes.