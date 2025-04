Más de una treintena de negocios han abierto sus puertas desde enero

ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Lunes, 2 de mayo 2022, 10:07 Comenta Compartir

Apartamentos turísticos, bares-cafeterías, una clínica dental, otra de fisioterapia, un restaurante, un centro de terapias naturales, otro de estética, un establecimiento de venta de accesorios y recambios de vehículos, tiendas de segunda mano, de ropa y complementos, una peluquería...

El Ayuntamiento ha concedido hasta 34 licencias de apertura a nuevos negocios en la ciudad. Una cifra que, a juicio del presidente de la Federación de Comercio y Servicios de Plasencia (Fescop), Fernando Santiago, pone de manifiesto que «la situación que tenemos, a pesar de que aún hay incertidumbre, está invitando al optimismo y al emprendimiento».

Explica que, «después de dos años de parálisis por la pandemia, el consumo está mejorando de forma importante y, aunque no ha crecido de manera exponencial, indica que estamos en una situación de recuperación». Un momento de reactivación «propicio o positivo, como ha ocurrido en otras ocasiones, para el emprendimiento y es lo que se está produciendo».

«En un momento de recuperación como el que estamos, se reactiva el emprendimiento»

Asegura que un ejemplo de ello, «aunque lo podemos encontrar en las distintas áreas comerciales de la ciudad, en las que se han abierto diferentes negocios», está en la calle Talavera. Fernando Santiago detalla que solo en esta vía comercial han sido cinco en los últimos meses.

Además, destaca, «se trata en la mayoría de los casos de autónomos y pequeñas empresas relacionadas con el comercio de cercanía», algo que demuestra a su entender que «se valora más que antes; después de los años difíciles que llevamos, todo el mundo en general es consciente de la necesidad de ayudar al que tienes al lado».

Mercedes Derecho es una de las emprendedoras placentinas que ha abierto su negocio en lo que va de año. En su caso, una tienda de ropa de mujer en la calle Talavera. «Siempre he trabajado en la empresa familiar, pero tenía ilusión por abrir mi propio negocio relacionado con la moda, un mundo que siempre me ha gustado y ahora me he decidido a hacerlo; por el momento estoy muy contenta, ilusionada con la decisión tomada y cómo está respondiendo el público».

Menos optimista con respecto a lo que está ocurriendo se muestra Eugenio Hernández, presidente del Círculo Empresarial Placentino. «Nos tenemos que alegrar porque son autónomos en la mayoría de los casos que impulsan el emprendimiento empresarial y esto siempre es positivo», deja claro.

Sin embargo, «el volumen de negocio que generan es pequeño, posiblemente algunos vengan de empresas fallidas, y para crear riqueza y empleo se necesitan empresas de mayor tamaño, que generen más volumen de negocio, empresas manufactureras o de fabricación que son las que dan valor añadido al producto». Aun así, «bienvenidos claro los emprendedores, porque es un buen síntoma».