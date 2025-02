Trazos de Salón critica el nuevo carácter minimalista de Obra Abierta

La Asociación Cultural Trazos de Salón ha expresado su preocupación ante los cambios implementados en la última edición del certamen de artes visuales Obra Abierta, organizado por la Fundación Caja Extremadura. En un comunicado, el colectivo subraya que, «por primera vez, en sus diez ... años de existencia, la exposición inaugural no ha tenido lugar en Plasencia. No ha acudido a su cita anual». Esta decisión, que rompe con una larga tradición, ha generado incertidumbre en torno al futuro de este evento en la ciudad.

Describen la ceremonia de entrega de premios, celebrada el pasado 17 de octubre en el Parador de Plasencia, como un evento «minimalista», donde únicamente se exhibieron las dos obras galardonadas, dejando de lado el resto de las veinte obras seleccionadas por el jurado. «Quizás sea engorroso el montaje y el comisariado de una exposición completa de la obra seleccionada. O no. En todo caso sorprendió la ausencia de las obras seleccionadas», comentaba la asociación.

El certamen, anteriormente conocido como Salón de Otoño de Plasencia, tiene sus raíces en 1979, cuando fue creado como un evento artístico vinculado estrechamente a la ciudad de Plasencia. Para Trazos de Salón, la decisión de trasladar la exposición inaugural a Madrid representa «un cambio radical y poco esperanzador para la ciudad que lo vio nacer» y plantea serias dudas sobre el retorno de este evento a su sede original: «Nos crea la duda de su retorno a la sede original».

A lo largo de su trayectoria, el certamen ha permitido a la Fundación Caja Extremadura acumular un notable patrimonio artístico que ha dotado a las instalaciones de la Fundación de un carácter de Museo de Arte Contemporáneo. En este sentido, la asociación placentina reclama que esta colección se exponga «de forma permanente y ordenada en Plasencia», para contribuir al enriquecimiento cultural de la ciudad.

La lista de artistas que han sido premiados en el certamen a lo largo de los años incluye nombres de la talla de José Carralero, Antón Patiño, Vega Ossorio, Julián Gil, Dis Berlin, José Manuel Ciria y Alejandro Corujeira, entre otros. También han sido reconocidos artistas extremeños como Javier Fernández de Molina, Hilario Bravo, Mon Montoya y Julián Gómez, quienes han pasado a formar parte de esta colección de la Fundación. Asimismo, el certamen ha contado con la participación de jurados de prestigio, como el pintor y escultor Antonio López García (Premio Príncipe de Asturias de las Artes), Carmen Laffón, Juan Manuel Bonet y Nacho Criado, lo que, según la asociación, «ha dado rigor y prestigio a la convocatoria».

La Asociación Cultural Trazos de Salón comprende la intención de la Fundación Caja Extremadura de «tener una mayor repercusión de su Obra Cultural, a partir de la exposición, en la capital del reino». No obstante, consideran inadecuada la forma de lograrlo, ya que, aunque la Caja de Extremadura ha exhibido su colección en varias ciudades de Europa en otras ocasiones, estas exposiciones no han coincidido nunca con la muestra inaugural, que hasta ahora había tenido su sede en Plasencia: «Ya la Caja de Extremadura buscó ese reconocimiento en Madrid, Lisboa, Sevilla, Bruselas, Berlín, Roma o Cracovia, pero no fue con la exposición inaugural, sino con los fondos que reivindicamos para Plasencia».