HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Aspecto actual del paño de muralla en la Ronda del Salvador. J. C. R.

El tramo de muralla de la Ronda del Salvador de Plasencia lleva más de dos años vallado

El Partido Socialista denuncia la «inacción» del Gobierno municipal y califica la situación de «parche perpetuo»

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El tramo de muralla de la Ronda del Salvador sigue exactamente donde estaba hace más de dos años: vallado, sin obras y con casi ... 100 metros de acera inutilizada. El cierre obliga a peatones –entre ellos numerosos escolares del cercano colegio– a caminar por la calzada, una imagen que el PSOE considera «inadmisible».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  2. 2

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  3. 3 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  4. 4 Maribel Vilaplana, en el hospital
  5. 5 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Cinco de las diez localidades más lluviosas de España este sábado son extremeñas
  8. 8 Despedida a RUCA
  9. 9 Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid
  10. 10

    Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El tramo de muralla de la Ronda del Salvador de Plasencia lleva más de dos años vallado

El tramo de muralla de la Ronda del Salvador de Plasencia lleva más de dos años vallado