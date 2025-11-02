El tramo de muralla de la Ronda del Salvador de Plasencia lleva más de dos años vallado

El tramo de muralla de la Ronda del Salvador sigue exactamente donde estaba hace más de dos años: vallado, sin obras y con casi ... 100 metros de acera inutilizada. El cierre obliga a peatones –entre ellos numerosos escolares del cercano colegio– a caminar por la calzada, una imagen que el PSOE considera «inadmisible».

El Partido Socialista denuncia la «inacción» del Gobierno municipal y califica la situación de «parche perpetuo», recordando que el acceso lleva meses protegido únicamente por 30 vallas. Antes, por una obra particular, lo estuvo con verjas metálicas. Los socialistas exigen al alcalde, Fernando Pizarro, una «solución inmediata» y la ejecución de la obra «sin más dilación», al entender que ya ha pasado tiempo suficiente.

La polémica no es nueva. El pasado mes de junio, el PSOE ya alertó del deterioro de la muralla tanto en la zona de la Torre Lucía como en la propia ronda y acusó al Ayuntamiento de «indiferencia hacia el patrimonio». Entonces, Pizarro defendió que la intervención estaba pendiente de los permisos de la Junta de Extremadura y restó gravedad al problema, alegando que solo se habían desprendido «piedras pequeñas» en la parte inferior por el roce de vehículos y carritos.

Desde entonces, denuncian los socialistas, el plan director de la Muralla continúa sin ejecutarse, la acera permanece cerrada y la circulación peatonal sigue desviada a la calzada. Para el PSOE, el bloqueo ya no tiene excusa. Para el Ayuntamiento, el expediente continúa en trámite.