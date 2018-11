La tramitación de la fundación de la UCAV lleva diez meses paralizada Responsables del Ayuntamiento, Obispado y UCAV ante la Casa del Deán hace dos años. :: hoy La Junta asegura que solo se ha dado el primer paso para constituir la entidad que debía defender la llegada de la universidad privada ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Sábado, 17 noviembre 2018, 10:39

El pasado mes de febrero comenzó a tramitarse en la Junta de Extremadura la constitución de una fundación cuyo objetivo prioritario, supuestamente, era defender ante la Administración autonómica la apertura en Plasencia de un centro adscrito a la Universidad Católica de Ávila (UCAV).

La realidad hoy es que diez meses después, camino de que se cumpla el año, la fundación no solo no está constituida, sino que no se ha avanzado ni un solo pasado en los últimos diez meses.

En febrero de 2018 se anunció que la Junta había empezado a tramitar el registro de la Fundación Más Universidad, creada por el Obispado de Plasencia y diversos agentes sociales para promover la implantación en la ciudad de un centro adscrito de la UCAV. Entonces se dijo que la tramitación se encontraba, lógicamente, en un estado inicial y que no se había recibido ningún documento relativo a la puesta en marcha en Plasencia de esta universidad.

El Ejecutivo autonómico dijo también que la solicitud de la Fundación Más Universidad fue recibida en enero, y que según señalan sus promotores, busca «impulsar todas las iniciativas favorables a la creación de la educación universitaria en Plasencia», sin una referencia concreta a la UCAV. Asimismo, persigue «fines culturales y educativos, y de desarrollo tecnológico y de investigación científica». Y para eso se dio el primer paso en la tramitación de su constitución, que es tener certificado negativo de denominación, es decir, comprobar que no existe ya otra fundación con el mismo nombre.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública confirma ahora que la tramitación para constituir la Fundación Más Universidad se encuentra exactamente en el mismo paso, porque sus miembros no han continuado con las siguientes fases para alcanzar el objetivo, que pasan, en primer lugar, por entregar un depósito de 30.000 euros y después, elaborar los estatutos, nombrar un mínimo de tres patronos y elevar a escritura pública toda esa documentación ante notario. Sería entonces cuando la Junta emitiría un informe con su valoración sobre la fundación y, si todo está correcto, procedería a registrarla.

Guardan silencio

Supuestamente, porque hasta su constitución no se hacen públicos los nombres de los patronos, la fundación está integrada por el Obispado de Plasencia y representantes de diversos colectivos, muchos de los cuales dieron su apoyo públicamente a la llegada de la UCAV a Plasencia, expresando así el respaldo a una iniciativa defendida por Ayuntamiento y Obispado ante las reticencias iniciales de la Junta.

De hecho, según los plazos dados en las diferentes visitas que la rectora de esta universidad ha hecho a la ciudad y las declaraciones efectuadas por obispo y alcalde, la UCAV empezaría a funcionar en 2019 y ofrecería de manera inicial los grados de Educación Infantil y Primaria y el de Psicología, con posibilidad de implantar más adelante otras titulaciones. Y se ubicaría en la Casa del Deán, un edificio histórico que el Ayuntamiento cedería de manera gratuita por un mínimo de 50 años y que la UCAV se ocuparía de adecuar en función de sus necesidades.

La realidad hoy es que no hay fundación y que lo que parecía un respaldado proyecto social se ha diluido. El Ayuntamiento dice que no está en la fundación; el Obispado afirma que no hay nada nuevo y no explica por qué está paralizada la tramitación, y con la rectora de la UCAV este periódico no ha podido hablar después de intentarlo durante más de dos semanas.