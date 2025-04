Tradición extremeña en el vestido de novia de Mireia

irene toribio Miércoles, 16 de febrero 2022, 14:29 | Actualizado 14:55h. Comenta Compartir

Un vestido de novia único y extremeño. Eso es lo que ha creado la diseñadora placentina Yolanda Alonso y ha lucido Mireia, una novia de Navalmoral de la Mata que ha provocado una auténtica revolución con el vestido más especial de su vida.

Mireia Galán se casó el pasado junio en Bilbao, a donde se mudó por amor. Las dudas y el temor a las restricciones por la pandemia le hicieron plantearse si su familia extremeña podría acudir al gran día. Y ahí nació la idea. Mireia quería tenerles presentes en su 'sí, quiero' y si no podía ser en forma de invitados al evento, tenía que ideárselas de algún modo. No dudó en acudir a Yolanda Alonso, que con su firma de moda YAM Design, da un toque extremeño a todas sus prendas.

Le enseñó un mantón tradicional extremeño que pertenecía a su abuela, fallecida en plena pandemia, y le comentó que quería llevarlo consigo en su boda para presumir de raíces extremeñas y Yolanda lo tuvo claro: Lo integraría a su vestido de novia.

Desde el primer contacto Yolanda y Mireia se entedieron a la perfección y aunque la novia no pudo acudir a Extremadura debido a las restricciones, enviándose medidas y hablando mucho a través de internet consiguieron el vestido perfecto. «Hubo mucha química entre nosotras desde el principio, yo nunca había hecho vestidos de novia y era una gran responsabilidad, pero Mireia tenía claro que quería que se lo hiciese yo, y era tan especial que no pude decir que no», cuenta la diseñadora.

Vestido de novia por la parte trasera

El resultado fue un vestido de novia tipo blazer en color crudo y botones dorados con una espalda inspirada en el mantón del traje extremeño.

Mireia no pudo contener las lágrimas al recibir su vestido de novia, que además se conviritió en su secreto mejor guardado; «Ni mi madre lo sabía», nos cuenta la novia. «Le mandé un audio a Yolanda llorando y dándole las gracias por lo que había hecho».

La reacción de su familia no fue distinta... «Al principio no se dieron cuenta porque por delante parece un vestido blazer normal, pero cuando me di la vuelta todos se emocionaron». Y es que sí, su familia extremeña logró llegar al enlace pese a los miedos de la novia.

YAM Design

Yolanda es maestra, licenciada en Bellas Artes, y se define como «extremeña hasta la médula y amante de la moda y el diseño desde que era chiquinina».

Empezó su carrera como diseñadora en su infancia haciendo vestidos para sus Barbies. Después, en sus años universitarios, diseñaba y confeccionaba a mano unas camisetas que arrasaron en Salamanca. Después de cuatro años decidió formarse en patronaje y confección de moda.

Y así nació YAM, una marca ecosostenible que lleva Extremadura por bandera impregnando de autenticidad y tradición cada creación.

Aunque el mercado de los vestidos de novia es nuevo para Yolanda, no se cierra a volver a crear algo especial si alguien así lo desea; «Si vuelvo a hacer algo así tiene que ser algo especial, que confíen en mi, no un vestido de novia al uso». Eso sí, como no podía ser de otra forma, la diseñadora se casa el próximo mes de abril y se está haciendo su propio vestido.