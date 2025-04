Los trabajadores del sociosanitario salen a la calle para pedir más personal

Después de muchos comunicados remitidos a los medios para denunciar las condiciones laborales del centro sociosanitario, los trabajadores dieron ayer un paso más en ... su enfrentamiento contra el Sepad y decidieron salir a la calle para manifestar su malestar públicamente. Un centenar de empleados –fundamentalmente enfermeros, auxiliares de enfermería y limpiadores o camareros- se plantaron en la puerta principal del centro con pancartas reivindicativas, pero de trazo grueso. «La gerencia olvida la salud mental», «Dimisión dirección», «Personal insuficiente, riesgo para los pacientes» o «Pésima gestión» fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer.

Todos denunciaban la falta de personal sanitario y criticaban «la mala gestión» de la dirección del propio centro de trabajo, personificada en la persona de Alicia Talaván. Censuraban la organización de las diferentes unidades y exponían, entre otras cuestiones, que aún se les adeudan una gran cantidad de horas por compensación en concepto de necesidades del servicio.

«Nos han llegado las vacaciones de verano y no había suficientes sustituciones para enfermería. Ya llevamos una quincena en la que no se han cubierto vacantes, no se han cubierto vacaciones y desde dirección nos dicen que es imposible porque no encuentran a nadie», decía una enfermera, que no está de acuerdo con las soluciones que han propuesto desde el Sepad: «Son bastante duras. Por ejemplo, terminar tu jornada de trabajo y obligarte a que, como no tienen otra persona para ocupar ese puesto, te dicen que te tienes que quedar. Te dicen incluso que, habiendo terminado nuestra jornada de 24 horas, debemos continuar otras 24 horas».

Para Arantxa Sánchez, gerente territorial de Cáceres, también había alguna pancarta y algún que otro recordatorio: «Se olvida de la salud mental de sus empleados y empleadas, así como de la planificación del Sepad a la hora de cubrir las bajas y vacaciones que van a tener lugar durante los meses de julio y agosto, cuestión que repercute tanto en el servicio al paciente como en la realización de los trabajos de la plantilla».

Una de las trabajadoras no eludía su compromiso con el centro, pero exigía al Sepad que ponga de su parte: «Si hay una necesidad del servicio perentoria, nosotros la vamos a cubrir y vamos a estar dispuestos a venir a trabajar, pero nunca en vacaciones o en vacantes que están previstas. ¿Qué pedimos? Simplemente que eso se cubra. ¿De qué manera? Perdón, ellos son los que están gestionando».