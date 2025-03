Los trabajadores de Seyma de Plasencia reclaman el pago de hasta seis nóminas Los empleados de la empresa de limpieza comenzaron ayer una ronda de concentraciones y no descartan la huelga

J. C. R. PLASENCIA. Martes, 22 de agosto 2023, 07:49 Comenta Compartir

Los trabajadores de la empresa Seyma de Plasencia han iniciado una ronda de concentraciones para reivindicar el pago de sus salarios y el cumplimiento del convenio colectivo. Los empleados de esta compañía se manifestarán hasta en cinco días laborables antes de que acabe agosto.

La primera de esas concentraciones tuvo lugar ayer en la Plaza Mayor, a eso de las 12.30. Allí estuvieron los ocho trabajadores que denuncian los impagos, acompañados por Antonio Pino, secretario de Organización de CC OO del Hábitat de Extremadura.

«Muchos de ellos están en una situación muy precaria, porque a la mayoría les deben unas seis nóminas entre 2022 y 2023. Sin embargo, no han dejado de trabajar para no perder los derechos. La actividad tiene que continuar», decía Pino.

«Hemos intentando negociar el pago, pero ya es la tercera, cuarta o quinta vez que la empresa se compromete a pagar y no ha hecho absolutamente nada. No se han puesto al día en lo que va de año. Siempre dicen que van a pagar, pero al final no lo hacen. Los trabajadores han sido muy pacientes, pero haber acumulado otro mes ha sido la gota que ha colmado el vaso. Por eso han pedido que nos concentremos y que vayamos a por todas», señalaba el responsable sindical.

Por delante, quedan otras cuatro jornadas de protestas en la Plaza Mayor (23, 25, 28 y 30 de agosto). Si la situación no se desencalla, no descartan medidas de mayor envergadura: «En caso de que la empresa no abone los salarios entre esta semana y la primera de septiembre, los trabajadores intentarán ir a la huelga».