Los trabajadores municipales de Plasencia se movilizan pese a avances parciales en sus demandas

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:45 | Actualizado 08:20h.

La asamblea de trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia ha confirmado que continuará con las movilizaciones semanales frente al consistorio, todos los miércoles a las 10.45 horas, para reivindicar avances reales en sus condiciones laborales. Ayer miércoles se celebró la última protesta.

El colectivo reconoce que alguna de sus demandas ha sido atendida, en especial la aplicación de la catalogación con efectos a partir del 1 de julio de 2025 para todo el personal. No obstante, advierten de que la ausencia de un presupuesto asignado y la falta de medidas concretas hacen sospechar que las declaraciones del concejal de Recursos Humanos son «promesas vacías» con el fin de «desactivar las protestas».

El concejal Álvaro Astasio explicó recientemente que el proceso de catalogación comenzó con la Policía Local y que se extenderá después al resto de departamentos. La asamblea recuerda que el trámite se resolvió en una semana «omitiendo el procedimiento reglado».

Los trabajadores expresan su preocupación porque la catalogación de la Policía se realizará «en virtud de un acuerdo con el alcalde», mientras que para el resto se plantea recurrir a una empresa externa, lo que a su juicio podría generar «criterios diferenciados». A esto se suma la falta de respuesta a la solicitud de reunión presentada el pasado 1 de julio, lo que interpretan como «falta de disposición para el diálogo directo».

Apoyo del PSOE

El PSOE de Plasencia participó en la última protesta, donde reiteró su respaldo a los empleados municipales. Subraya que «la falta de medidas concretas y la ausencia de un presupuesto asignado generan dudas razonables sobre la voluntad real del equipo de gobierno de dar respuesta a todos los colectivos por igual». También califican de «especialmente preocupante» que se apliquen criterios diferenciados, como el «proceso exprés» en la Policía Local, mientras otros departamentos siguen sin avances.

Además, recuerdan que sigue pendiente la solicitud de reunión registrada en julio y que «la transparencia y la equidad no pueden ser sustituidas por promesas vacías ni decisiones unilaterales».