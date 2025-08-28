HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los trabajadores municipales de Plasencia se movilizan pese a avances parciales en sus demandas

J. C. R.

Plasencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:45

La asamblea de trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia ha confirmado que continuará con las movilizaciones semanales frente al consistorio, todos los miércoles a las 10.45 horas, para reivindicar avances reales en sus condiciones laborales. Ayer miércoles se celebró la última protesta.

El colectivo reconoce que alguna de sus demandas ha sido atendida, en especial la aplicación de la catalogación con efectos a partir del 1 de julio de 2025 para todo el personal. No obstante, advierten de que la ausencia de un presupuesto asignado y la falta de medidas concretas hacen sospechar que las declaraciones del concejal de Recursos Humanos son «promesas vacías» con el fin de «desactivar las protestas».

El concejal Álvaro Astasio explicó recientemente que el proceso de catalogación comenzó con la Policía Local y que se extenderá después al resto de departamentos. La asamblea recuerda que el trámite se resolvió en una semana «omitiendo el procedimiento reglado».

Los trabajadores expresan su preocupación porque la catalogación de la Policía se realizará «en virtud de un acuerdo con el alcalde», mientras que para el resto se plantea recurrir a una empresa externa, lo que a su juicio podría generar «criterios diferenciados». A esto se suma la falta de respuesta a la solicitud de reunión presentada el pasado 1 de julio, lo que interpretan como «falta de disposición para el diálogo directo».

Apoyo del PSOE

El PSOE de Plasencia participó en la última protesta, donde reiteró su respaldo a los empleados municipales. Subraya que «la falta de medidas concretas y la ausencia de un presupuesto asignado generan dudas razonables sobre la voluntad real del equipo de gobierno de dar respuesta a todos los colectivos por igual». También califican de «especialmente preocupante» que se apliquen criterios diferenciados, como el «proceso exprés» en la Policía Local, mientras otros departamentos siguen sin avances.

Además, recuerdan que sigue pendiente la solicitud de reunión registrada en julio y que «la transparencia y la equidad no pueden ser sustituidas por promesas vacías ni decisiones unilaterales».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan en el cuello a un hombre en Azuaga
  2. 2 Un hombre de 82 años fallece en el canal de baños de La Isla de Plasencia tras un posible resbalón
  3. 3 Investigan a un vecino de Madrid por provocar el incendio que quemó 1.100 hectáreas en Burguillos del Cerro
  4. 4 El extremeño Antonio Orantos, coronel de la Guardia Civil de Cantabria, asciende a general de brigada
  5. 5 La Policía Nacional mantiene una operación en curso en la barriada pacense de Suerte de Saavedra
  6. 6 Calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
  7. 7 Las playas favoritas de los extremeños en Portugal, bajo alerta marítima para bañistas
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9 A prisión un hombre que robaba en coches aparcados en un parking y publicarlo en redes sociales
  10. 10 Nuevos cortes de tráfico en la A-5 derivan a los coches por la avenida de Elvas desde este jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los trabajadores municipales de Plasencia se movilizan pese a avances parciales en sus demandas