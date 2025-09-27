HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Torre Lucía espera un lleno con Sanguijuelas del Guadiana, Fonal y Canchalera

J. C. R.

PLASENCIA.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

La Torre Lucía de Plasencia se prepara para vivir una noche de música y regionalismo con motivo del Día de las Lenguas de Extremadura. La organización espera un lleno absoluto en el minifestival musical, que contará con algunos de los grupos más representativos de la escena extremeña.

La programación musical arrancará a las 20.00 horas con la actuación del grupo de folklore Chispa. A las 21.00 horas, será el turno de Canchalera, seguida por Fonal a las 21.45 horas. El broche de oro lo pondrán Sanguijuelas del Guadiana, que subirán al escenario a las 22.30 horas.

El Día de las Lenguas Extremeñas se desarrollará desde la mañana en el centro cultural Las Claras con talleres y charlas. A las 10.30 horas será la inauguración, seguida de un taller artístico sobre la memoria del extremeño (11.30) y un taller de música y baile tradicional (12.30). La jornada matinal concluirá con el acto institucional (13.30) y la entrega del premio Lenguas d'Estremaúra a Carles Mulet (14.00). Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, se celebrarán mesas redondas sobre la diversidad lingüística y su futuro en la región.

