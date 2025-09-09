La Torre Lucía acogerá el Plaza 3x3 CaixaBank de la FEB el 20 de septiembre

Plasencia será el próximo escenario del Circuito Plaza 3x3 CaixaBank de la Federación Española de Baloncesto (FEB), que celebrará su parada el sábado 20 ... de septiembre en la Torre Lucía. El evento debía haberse disputado inicialmente el pasado 10 de mayo, pero tuvo que suspenderse ante la amenaza de lluvia.

La cita llegará a la capital del Jerte tras haber recorrido ciudades como Almería, Santiago de Compostela, Cartagena, Pamplona o Santander. El circuito continuará después en Toledo (27 de septiembre), Madrid (4 de octubre), Tenerife (11 de octubre) y concluirá con la gran final en Sevilla el 25 de octubre. Hasta el momento, han participado más de 1.500 jugadores y jugadoras.

Se trata del mayor circuito de baloncesto 3x3 gratuito y al aire libre de España, que este año estrena nueva imagen bajo la denominación Circuito 3x3 CaixaBank, con el lema 'Cancha para Todxs', para reforzar su carácter inclusivo, solidario y familiar. Cada parada cuenta con un torneo de baloncesto en silla de ruedas y actividades paralelas para sensibilizar a la sociedad.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el martes 16 a las 23.59 horas. Los partidos arrancarán a las 10.00 en siete pistas de juego que se instalarán en el recinto monumental de la Torre Lucía y se prolongarán hasta las 16.00 horas, aunque el horario podrá variar según la participación.

Las categorías abarcan desde benjamines (nacidos en 2016 y 2017) hasta maxisénior (1976 y anteriores). Todos los jugadores inscritos recibirán una camiseta conmemorativa.

Al igual que en el resto de paradas, en Plasencia se desarrollará la iniciativa 'Márcate un Triple Solidario', en la que cada canasta de tres puntos anotada por participantes y público se transformará en aportaciones económicas destinadas a causas sociales a través de la Fundación la Caixa.

El exjugador internacional y embajador de la FEB Fernando Romay estará presente en la jornada, en la que animará a los participantes con juegos y actividades, además de colaborar en la entrega de recuerdos y premios al acabar la jornada.