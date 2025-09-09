HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Torre Lucía acogerá el Plaza 3x3 CaixaBank de la FEB el 20 de septiembre

J. C. R.

PLASENCIA.

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Plasencia será el próximo escenario del Circuito Plaza 3x3 CaixaBank de la Federación Española de Baloncesto (FEB), que celebrará su parada el sábado 20 ... de septiembre en la Torre Lucía. El evento debía haberse disputado inicialmente el pasado 10 de mayo, pero tuvo que suspenderse ante la amenaza de lluvia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

hoy La Torre Lucía acogerá el Plaza 3x3 CaixaBank de la FEB el 20 de septiembre