Un momento de la presentación del certamen. AYUNTAMIENTO

La Torre Lucía acoge el certamen culinario The Masters Burgers

J. C. R.

PLASENCIA.

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:42

La Torre de Lucía de Plasencia será el escenario del certamen culinario The Masters Burgers, que se celebrará desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de septiembre en horario de 13.00 a 01.00 horas. Se trata de un evento gastronómico en el que el protagonismo recae en las hamburguesas gourmet y en la competición entre distintos establecimientos de la región.

En esta edición participarán ocho restaurantes y hamburgueserías procedentes de diferentes localidades de Extremadura. De ellos, dos son de Plasencia: Xodo y Bari. Cada uno contará con una carpa independiente, donde preparará una hamburguesa creada expresamente para la ocasión. Según la organización, todas las propuestas se elaborarán con carne de vaca de calidad premium como ingrediente principal. El precio fijado para cada hamburguesa será de 13 euros.

La cita incluirá también un componente musical, con sesiones de DJ y música en directo, que acompañarán la actividad gastronómica durante todo el certamen. El objetivo es generar un ambiente complementario que invite a disfrutar de la experiencia más allá de la degustación culinaria.

El programa culminará el Día de Extremadura con la celebración del concurso que determinará cuál es la mejor hamburguesa de The Masters Burgers en Plasencia. Para ello, se contará con un jurado integrado por cocineros y expertos en gastronomía, algunos de ellos de la propia ciudad, que evaluarán las nueve creaciones atendiendo a criterios de presentación, composición y sabor.

El certamen tiene además un carácter solidario, ya que parte de la recaudación se destinará a la Asociación Oncológica Extremeña (Aoex). La organización corresponde a The Masters Grill Fest S.L. y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Plasencia.

