Los toros del Martes Mayor de Plasencia, también en el aire

El objetivo es que el doble festejo taurino –una corrida de toros y otra de rejones– previsto para la Feria de junio y que no ... se pudo celebrar por el conflicto que mantienen las dos empresas que se presentaron al concurso para gestionar la plaza de toros, se pudiera trasladar al próximo 2 de agosto, Martes Mayor. Pero lo cierto es que es complicado que esto pueda suceder, por lo que lo más probable es que Plasencia se quede sin toros también en su fiesta declarada de interés turístico regional.

La junta de gobierno, tras ese largo conflicto que comenzó hace ya dos años, propuso en su última reunión la adjudicación provisional de la gestión de la plaza de toros a la empresa Ceber Tauro, la que quedó en segundo lugar en el concurso porque la primera no ha podido demostrar su solvencia técnica. Esto es, haber organizado al menos tres corridas en plazas de primera o de segunda en los últimos cinco años.

Sin embargo, contra esta última resolución cabe recurso por parte de Espectáculos Camelo, algo que el Gobierno local confirma que aún no hay hecho aunque todavía está en plazo. Pero, en cualquier caso, aunque no se presentara este recurso, fuentes municipales explican que la adjudicación definitiva a Ceber Tauro no podría realizarse hasta el 1 de agosto como pronto, de ahí que no estén asegurados ni mucho menos los festejos taurinos para el Martes Mayor porque la empresa apenas tendría tiempo para organizarlos.

La gestión de la plaza se adjudicará antes o después por dos años, prorrogables otros dos y con una subvención municipal que asciende a 48.400 euros anuales. Será posible cuando finalice el conflicto que Ceber Tauro puso en marcha al denunciar la propuesta de adjudicación en 2020, cuando se inició el proceso, a Espectáculos Carmelo, la que quedó en primer lugar en UTE con Tauroemoción.

La mercantil de Alberto Manuel Hornos llevó esta propuesta de adjudicación, que la pandemia impidió firmar, a los juzgados al considerar que Tauroemoción no tenía solvencia económica cuando presentó la oferta y la justicia le dio la razón. El Ayuntamiento entonces propuso la adjudicación a Ceber Tauro. Pero fue recurrida por la otra empresa de la UTE ganadora, Espectáculos Carmelo, que garantizó que tenía solvencia económica para asumir en solitario la gestión de la plaza.

Sin embargo, no ha podido demostrar la solvencia técnica que también se requiere y por eso el Ayuntamiento ha vuelto a proponer la adjudicación a la empresa de Alberto Manuel. Pero no será definitiva hasta que no concluyan los plazos legales establecidos para la presentación de los recursos pertinentes.