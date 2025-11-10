HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LITERATURA

Tomás Calvo presenta tres obras en Las Claras

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

J. C. R. La Sala Verdugo de Plasencia acoge mañana, a partir de las 20.00 horas, la presentación de tres obras de Tomás Calvo Buezas, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid y Medalla de Extremadura. El acto, organizado por la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo, dará a conocer los títulos ‘Inmigración, racismo, sexismo y cambios de valores en España’, ‘Cuba libre y democrática. ¿Qué piensan los cubanos?’ y ‘Racismo, hispanofobia y cambios de valores en América’. Juan Carlos López Duque, Félix Pinero, Juan Pedro Recio, Paco Valverde y Felipe García acompañarán al autor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  2. 2

    El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar
  3. 3

    Estos son los ciclos de FP con más demanda en Extremadura
  4. 4 Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos
  5. 5

    El SES debe pagar 50.000 euros a un paciente al que provocó daños neurológicos tras una biopsia
  6. 6 Isabel Gemio reivindica sus raíces extremeñas y presume orgullosa de su pueblo
  7. 7

    La Junta plantea dar 2.000 euros a los autónomos con jubilación activa
  8. 8 La Junta suprime el teletrabajo durante las jornadas de paro convocadas por USO
  9. 9 Condenan a un hombre a ocho meses de prisión por disparar a una perra en Calzadilla
  10. 10

    Trans Italia prevé operar en primavera la autopista ferroviaria Valencia-Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tomás Calvo presenta tres obras en Las Claras