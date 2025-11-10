Tomás Calvo presenta tres obras en Las Claras

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

J. C. R. La Sala Verdugo de Plasencia acoge mañana, a partir de las 20.00 horas, la presentación de tres obras de Tomás Calvo Buezas, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid y Medalla de Extremadura. El acto, organizado por la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo, dará a conocer los títulos ‘Inmigración, racismo, sexismo y cambios de valores en España’, ‘Cuba libre y democrática. ¿Qué piensan los cubanos?’ y ‘Racismo, hispanofobia y cambios de valores en América’. Juan Carlos López Duque, Félix Pinero, Juan Pedro Recio, Paco Valverde y Felipe García acompañarán al autor.